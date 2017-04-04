«Я не чужой человек. Я из Сургута…» // ВИДЕО

В студии СИА-ПРЕСС - председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен.
Напомним, что этот пост он занял сравнительно недавно — в конце января нынешнего года. А сам комитет стал одной и структур, возникших на месте расформированного департамента культуры, молодежной политики и спорта.
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Вот просто интересно, это не тот "турист" которых едет в город ежегодно в массовом масштабе , измеряемых в десятках тысячах, под сотню, который едет из "ближнего зарубежья"?
Если считать "этих туристов", то город прямо Мекка ..