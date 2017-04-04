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«Я не чужой человек. Я из Сургута…» // ВИДЕО

Онлайн-конференция с Владимиром Фризеном, председателем комитета культуры и туризма

В студии СИА-ПРЕСС - председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен.

Напомним, что этот пост он занял сравнительно недавно — в конце января нынешнего года. А сам комитет стал одной и структур, возникших на месте расформированного департамента культуры, молодежной политики и спорта.

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24 марта в 09:57, просмотров: 1296, комментариев: 7


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Комментарии:
Альберт Леонов
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24 марта в 10:20
Интересно, как мы считаем туристов?!
Вот просто интересно, это не тот "турист" которых едет в город ежегодно в массовом масштабе , измеряемых в десятках тысячах, под сотню, который едет из "ближнего зарубежья"?
Если считать "этих туристов", то город прямо Мекка ..
Альберт Леонов
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24 марта в 10:23
Забыл добавить, те "туристы", которые в качестве волонтеров убирает наши улицы, строит дома, моет подъезды...
Iriska
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24 марта в 16:44
Задавать вопросы о работе комитета человеку, отработавшему всего пару месяцев? но... раз он идёт в студию, значит "уполномочен заявить".
(Комитет-то какой гибридный - культуры и туризма, это как ИВС и УФМС объединить.)
Владимир, изучали ли Вы печальный опыт расформированного департамента, взамен которого появился возглавляемый Вами, и какие принципиальные решения буду приняты Вами и вашей командой с учётом этого анализа?
Какие основные задачи Вы ставите перед собой (как руководителем) и перед комитетом? Чего и к каким датам думаете достичь?
С какими проблемами и вопросами могут обращаться к Вам жителям города (т.е. озвучьте границы Ваших полномочий) и с чем (за эти 2 месяца) к Вам приходят сургутяне: что просят, на что жалуются, что пытаются выяснить?
Как Вы работаете с не очень культурной молодёжью, неорганизованной, которая к тому же путешествует по "некоммерческим маршрутам": слоняется по городу без дела, убегает из дома, не знает чем себя занять и играет в небезопасные игры, совершает правонарушения (вот тут принципиальный момент: я знаю, что это не входит в Ваши обязанности, но считате ли Вы, что можете повлиять на ситуацию, организовав культурный досуг этой молодёжи и тем самым уберчь её, или нет?)? Комитет по культуре готов работать только с благополучными людьми или с разными? Если с теми, кого я упомянула, вы работаете, то как? Ещё про одну (промежуточную) категорию уточню (если Вы согласитесь с моим делением). Есть люди с активной жизненной позицией, условно благополучные, которые готовы к тому, чтобы с ними работали, их развлекали, они легко и с удовольствием принимают участие в мероприятиях, живо интересуются всем, что происходит вокруг и т.д. С этой категорией работать легко и приятно, она сама себя организовывает, только киньте клич и повесьте вывеску (здесь можно рисовать, здесь поесть и попить, здесь ногами подрыгать, здесь шарики в небо запустить, здесь хлопать, сюда смотреть).
Есть другая категория: проблемные, ищущие приключений на свою и не только...голову, склонные к правонарушениям, жаждущие контрастных ощущений, острых впечатлений, готовые к риску и тд. Они блины на площаль есть не придут, участововать в конкурсах по благоустройству не будут и на парад не выйдут. Но! С ними тоже нужно как-то работать, искать вместе с ними альтернативу. Вы согласны?
А есть промежуточная категория. Самая многочисленная, на мой взгляд. Это молчуны. Этакая серая масса. Они не отличаются активной жизненной позицией, но и не проблемны. Они в принципе пассивны и ощущают себя «чужими на этом празднике жизни», не интересуются тем, чем обычно развлекают горожан культурные деятели. Т.е. они не ходят стройными рядами, не поют в хоре, не вяжут крючком и не устраивают флеш мобы. Для вот таких неактивных диванных лежак, интернет-зависимых, или депрессивных, одиноких, испытывающих трудности в общении, стеснительных и комплексующих людей (детей; людей из неблагополучной среды: вариатны можно писать в столбик). Для таких сложных горожан бывают мероприятия развлекательного плана? Готовы ли Вы признать существование этой аудитории и того, что с ней тоже НАДО как-то работать? Она численно велика и на самом деле тоже нуждается в организованном отдыхе, и наверное даже имеет на него право, только не того увеселительного плана, который есть, а в каком-то другом? Вы как бы не обязаны, но могли бы. Почему ваш комитет, потому что в культуре, как и в медицине, и в образовании должны работать профессионалы. Вас в ВУЗах учили придумывать, организовывать, развлекать, радовать (в том числе). Врачи ведь не лечат только хороших и активных, они лечат ВСЕХ (бомжей, алкоголиков, уголовников). Учителя не выбирают учеников, а учат ВСЕХ, даже нежелающих учиться. А в культуре такой подход может быть? Не то чтобы я призываю Вас насильно окультуривать кого-то, но прошу задуматься о существовании не только тех, на кого принято ориентироваться, придумывая план развлекательных мероприятий, а попытаться заинтересовать и задействовать тех, кто обычно выпадает из «числа приглашённых».
Все те площадки, которые созданы для проведения интересного досуга в Сургуте, могут по-настоящему конкурировать с теми виртуальными площадками, которые затягивают в свои сети большинство взрослых, детей и подростков?
Как Вы считаете, существует ли проблема потери навыков живого общения у современной молодёжи и есть ли в плане ваших мероприятий такие, которые были бы направлены на борьбу с такой проблемой (если Вы признаете её существование)?
Julia
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29 марта в 16:08
Добрый день, Владимир Петрович!
Вы возглавляете относительно недавно Комитет. Уже, наверняка, успели побывать на мероприятиях, организованных теми муниципальными образованиями, которыми вы теперь руководите. Каково состояние культуры в городе Сургуте: совпали ожидания с реальностью? Успели побывать в зданиях, которые занимают, "Строитель", "Петрушка", "СМДТ"....? Что вы думаете об их ныняшнем состоянии? Каково ваше видение и планы по решению их проблем?
ЧеКа
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02 апреля в 13:25
Сургутская официальная культура, т.е. подведомственная возглавляемому Вами комитету городской администрации, всегда отличалась уклоном к традиционному искусству и консерватизмом.
Как следствие, скудность адекватных предложений культурного времяпровождения, убогость мероприятий которые делаются для «галочки» и просто неинтересны никому за исключением близкого круга организаторов и участников. Аудитория элементарно выросла из стандартов практикуемых закостеневшими учреждениями культуры, запрос повышен а предложение, если не отсутствует, то в мизерных дозах. Отсюда гнетущая атмосфера серости и скуки городской жизни. Молодежь стремится сбежать отсюда, и уезжает. И мало кто вернулся.
Художественные и музыкальные школы - хорошо, кто бы спорил, но дети вырастают, и далеко не все из них поступят в консерватории и станут завсегдатаями филармонии и музея. Культурная среда предполагает что то для людей молодых и среднего возраста?
Одним из самых заметных, за последнее время, деяний упраздненного департамента культуры, стал разгром двух площадок специализирующихся на современном искусстве, галереи «СТЕРХ» и центра «ПОРТ», которые чиновники «оптимизировали» соединив в какую то невнятную аббревиатуру, лишив самостоятельности вполне самодостаточные и востребованные горожанами учреждения. Зачем?
Появление на посту руководителя культурной отраслью, человека ну как минимум не пожилого, уже внушает надежду, что описанная выше ситуация начнет исправляться. Хотелось бы услышать, какой будет культурная политика при новом руководителе, какие направления определены приоритетными? О личных пристрастиях в культуре и искусстве, какие книги читает, музыку слушает, кино или спектакли смотрит В.П. Фризен?
Кандинская
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Сегодня в 01:09
Здравствуйте, Владимир Петрович! Хотелось бы задать Вам весьма животрепещущий вопрос: оценили ли вы масштаб проблем, оставленных вам в наследство, и собираетесь ли обновлять команду управленцев, ведь проблемы создавались при участии или согласии тех кадров, которых вы застали на пригретых местах комитета и учреждений культуры в робком ожидании нового руководителя?
Владимир7
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Сегодня в 17:25
Ровно и обнадёживающе. Спасибо. Ждём позитивных изменений в культуре города. Надеемся, что всё получится.А библиотеки у нас действительно отличные!

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