«Я не чужой человек. Я из Сургута…» // ВИДЕО

В студии СИА-ПРЕСС - председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен.

Напомним, что этот пост он занял сравнительно недавно — в конце января нынешнего года. А сам комитет стал одной и структур, возникших на месте расформированного департамента культуры, молодежной политики и спорта.

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