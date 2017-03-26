​Антропология — территория мифов? Станислав Дробышевский и Александр Соколов // ONLINE 26 марта в 14:00

В Сургуте 25 марта пройдет очередное собрание «Курилки Гутенберга», и в связи с этим событием портал siapress.ru проведет онлайн-эфир с главными действующими лицами лектория – создателем и редактором проекта Антропогенез.ру, научным журналистом Александром Соколовым и антропологом, кандидатом биологических наук и научным редактором Антропогенез.ру Станиславом Дробышевским.

Поговорим о научных мифах, создании просветительских проектах в России и эволюции человека. Свои вопросы можете оставлять в комментариях: онлайн пройдет 26 марта в 14:00.