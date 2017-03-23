В преддверии Международного дня театра 23 марта в 14 часов в гости к siapress.ru заглянет режиссер и худрук сургутского народного театра пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ Виктор Проскуряков. Поговорим о делах театральных, о будущей поездке «Гротеска» на фестиваль в Монако, о студенческой весне, нашумевших культурных темах и многом другом.
«Нужно отличать модный спектакль от хорошего спектакля» // ВИДЕО
День театра на siapress.ru: Виктор Проскуряков, худрук театра пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ
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22 марта в 17:31, просмотров: 462, комментариев: 0
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