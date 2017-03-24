​Кто кормит голодных? Александр Алексеев, глава благотворительного фонда // ONLINE

В онлайн-студии siapress.ru — президент Сургутского благотворительного фонда «Накорми голодного» Александр Алексеев.
Мы поговорим о городских бездомных и о самом фонде: когда он был образован, кому и как помогает.
В онлайн-студии siapress.ru — президент Сургутского благотворительного фонда «Накорми голодного» Александр Алексеев.
Мы поговорим о городских бездомных и о самом фонде: когда он был образован, кому и как помогает.
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Второй вопрос: опять же согласно концепции передачи части социальных услуг к НКО , пробовали Вы получить финансирование на свою деятельность в рамках предоставления социальных услуг?
Если нет - то поясните почему и кто Вам мешает?!