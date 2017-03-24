В прямом эфире siapress.ru мы говорим об уплате задолженности по налогам, отчетности и последствиях уклонения от уплаты, способах оплаты и иных нюансах: в студии — начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС Алена Биктирякова.
«Сургутская налоговая в этом году уже ограничила выезд за рубеж 56 сургутянам-должникам» // ВИДЕО
Алена Биктирякова, начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС — о нюансах уплаты налогов
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21 марта в 11:26, просмотров: 665, комментариев: 5