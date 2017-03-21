21 марта в студии СИА-ПРЕСС прошла онлайн-конференция с начальником управления физической культуры и спорта Михаилом Ющенко.
«Перед муниципалитетами стоит задача готовить кандидатов для сборной страны» // ВИДЕО
Михаил Ющенко, начальник управления физкультуры и спорта — о состоянии спорта в Сургуте
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20 марта в 16:44, просмотров: 417, комментариев: 0
Налоговые нюансы. Алена Биктирякова, начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС // ONLINE 24 марта в 11:00