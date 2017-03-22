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«Социальный активизм по некоторому недоразумению называют искусством…» // ВИДЕО

Художник Александр Косенков и арт-критик Владимир Назанский — об актуальности актуального искусства

Сургут встречает весну очередным СтерхФестом, который открывается в галерее современного искусства «Стерх» 23 марта. В течение нескольких недель в город будут прибывать деятели культуры и искусства, и с некоторыми из них мы будем беседовать в прямом эфире siapress.ru.

Первое онлайн-интервью прошло сразу с двумя гостями — искусствоведом, арт-критиком, куратором Музея современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) Владимиром Назанским и художником Александром Косенковым, который представил в Сургуте свой проект «Скоро лето».

Владимир Назанский

Александр Косенков

Об актуальности современного искусства и о многом другом мы поговорили с гостями на онлайн-конференции СИА-ПРЕСС.


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17 марта в 10:44, просмотров: 661, комментариев: 5


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
21 марта в 15:05
Вопрос Владимиру Назанскому: в эпоху отрицания критериев и канонов в изобразительном искусстве, по какому принципу отбираются работы для экспозиций в "Эрарте" ? Ведь предложения наверняка превышают спрос. Есть некая фокус-группа, художественная комиссия, или решение принимается кем то единолично, на свой вкус? Спасибо.
Вопрос Александру Косенкову: как вы полагаете, есть ли шансы у академической живописи и рисунка удержаться на современном рынке, или они будут в обозримом будущем вытеснены из галерей и салонов объектами современного искусства? Спасибо.
Владимир7
не нравится
Сегодня в 14:03
Мы часто слышим о музеях современного искусство за рубежом. Как обстоят дела в России? Расскажите о музеях современного искусства в стране. Много их? В каких городах? Чем особенна Галерея современного искусства «Стерх»? Какие совместные проекты вы планируете? Возможно ли это в настоящих условиях?
Владимир7
не нравится
Сегодня в 14:05
Владимир, было ли реальное сотрудничество города или Стерха с музеем ЭРАРТА? или в Сургут привозятся только готовые выставки?
love$
не нравится
Сегодня в 14:24
Владимир Олегович, вы были в числе многих, кто обращался к власти города с просьбой сохранить Галерею «Стерх» и её статус. Обеспокоены ли вы судьбой коллекции, которую вы много лет собирали с Галереей, и которая полностью передана в другое учреждение? Знаете ли вы ещё такие случаи в России? Как сегодня в стране решаются вопросы комплектования произведений современных художников? Есть ли помощь Министерства культуры РФ? Готовы ли вы в будущем помогать Галерее и городу Сургуту, собирать и показывать современное искусство в городе Сургуте?
вжик
не нравится
Сегодня в 14:49
Вопросы Александру. Видел фото ваших работ на страницах галереи, отличная выставка и мы с друзьями обязательно придём на встречу с вами. Хотелось бы узнать какую школу живописи вы заканчивали? есть ли у вас учителя или любимые стили, художники? как вам удается выстраивать свою выставочную деятельность? с какими музеями или галереями вы сотрудничаете? вас приглашают или вы сами проводите работу по самопрезентации? Расскажите о своих отношениях с музейными институциями. Спрашиваю, потому что не понимаем как выстраивается эта работа по взаимодействию, ведь до зрителя нужно достучаться. Или не так? Зритель сам вас находит?

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