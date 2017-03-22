«Социальный активизм по некоторому недоразумению называют искусством…» // ВИДЕО

Сургут встречает весну очередным СтерхФестом, который открывается в галерее современного искусства «Стерх» 23 марта. В течение нескольких недель в город будут прибывать деятели культуры и искусства, и с некоторыми из них мы будем беседовать в прямом эфире siapress.ru.

Первое онлайн-интервью прошло сразу с двумя гостями — искусствоведом, арт-критиком, куратором Музея современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) Владимиром Назанским и художником Александром Косенковым, который представил в Сургуте свой проект «Скоро лето».

Владимир Назанский

Александр Косенков

Об актуальности современного искусства и о многом другом мы поговорили с гостями на онлайн-конференции СИА-ПРЕСС.