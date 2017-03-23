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«В ХМАО нет пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума: средний размер выплат — чуть более 20 тысяч рублей» // ВИДЕО

Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте — о состоянии пенсионной системы в городе

Фото Надежды Макаренко
Фото Надежды Макаренко

Обо всех новостях в пенсионной сфере города, региона и государства мы поговорим 23 марта в 11 часов в прямом эфире с начальником управления Пенсионного фонда России в Сургуте Натальей Куксенко.


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03 марта в 11:59, просмотров: 1552, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
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06 марта в 14:45
Уважаемая Наталья.
Почему, с повсеместным расцветом цифровых технологий - граждане вынуждены, как в совке, отстаивать очереди? Только не надо про #выфсеврети, я там был и все видел.
Швондер
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14 марта в 12:18
Вы думаете, у меня всё? Еще накипело:
1. Почему из личного кабинета невозможно заказать справки? Заказать-то можно, а чтоб записаться их получить - нет.
Когда реализовать думаете?
2. И крик души и всеобщая боль:
ЗАЧЕМ ВЫ ТРЕБУЕТЕ КСЕРОКОПИИ ИМЕТЬ С СОБОЙ?????
У ВАС ЧТО - КСЕРОКСОВ НЕТ? ЧТО ЗА МРАКОБЕСИЕ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ?
Человек отстоял очередь, так нет, он выходит, идет в какую-то темную контору неподалеку и делает копии... Товарищи, это несерьезно. Самим то не смешно? Девяностые прошли, так-то.
Кстати, написал жалобу вышесидящим пенсионерским начальникам. Ждите нагоняя.
agelinko Швондер
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14 марта в 12:22
Про копии вы в точку. Будто соглашение у них какое с фирмочками, что копируют за деньгу.
Швондер
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14 марта в 12:25
Да я не про соглашения. Вопрос то копеечный. Им че - картриджей не закупают?
Саша Алексеев
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14 марта в 12:32
Как вы полагаете, в каком году наше государство (или его правопреемник) откажется, в той или иной форме, от своих пенсионных обязательств? Как это случилось с советскими страховыми и накопительный вкладами, например.
Ми-Ми-Ми
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14 марта в 16:46
Через некоторое время после смены несменяемого.
Но, как мне кажется, без особых обвинений, по примеру Е.Б.Н.- ушел, но навсегда вне критики.
Швондер Ми-Ми-Ми
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14 марта в 16:51
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Ольга Боронина
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21 марта в 00:19
Мой северный рабочий стаж 23 года, 2 месяца, неработающий пенсионер. При переезде в тёплые края сколько я потеряю в % соотношении.Чтобы получить эту информацию нужно выстоять минимум половину рабочего дня, по состоянию моего здоровья это невозможно.Существует ли единая формула, по которой можно самому посчитать, есть ли такая информация на ваших стендах?
Кристина Туманова
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22 марта в 15:42
Расскажите об оплате проезда пенсионерам в 2017 году. Есть ли какие-либо нюансы?
Швондер
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Сегодня в 11:31
Наталья, а я могу в 20 лет выйти на пенсию? Еще учусь, а уже все так задолбало. Хочу ничего не делать а пенсию получать
Dochimacho Швондер
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Сегодня в 12:20
По инвалидности. Отчего ж нет?
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 13:23
Есть тут спецы по лишним плюсикам? от моего имени предыдущему посту- еще штук 5 поставьте)))

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