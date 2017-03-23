Обо всех новостях в пенсионной сфере города, региона и государства мы поговорим 23 марта в 11 часов в прямом эфире с начальником управления Пенсионного фонда России в Сургуте Натальей Куксенко.
«В ХМАО нет пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума: средний размер выплат — чуть более 20 тысяч рублей» // ВИДЕО
Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте — о состоянии пенсионной системы в городе
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
03 марта в 11:59, просмотров: 1552, комментариев: 11
Почему, с повсеместным расцветом цифровых технологий - граждане вынуждены, как в совке, отстаивать очереди? Только не надо про #выфсеврети, я там был и все видел.