В пятницу вечером мы говорим о популярной музыке: в нашей онлайн-студии — группа «Пицца».
«Открою пиццерию: никуда от этого не деться!» // ВИДЕО
Лидер группы «Пицца» Сергей Приказчиков — о «спокойном счастье» музыки, книгах, Земфире, «ДДТ» и о вопросе «Почему именно «Пицца»?»
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Сегодня в 19:04, просмотров: 258, комментариев: 1
Должны ли поп-музыка и шоу-бизнес существовать рука об руку?
Где проще выбиться на большую сцену: в России или на Западе? Чем это обусловлено?
На кого из поп-музыкантов сейчас можно равняться? За чьим творчеством в мире музыки вы пристально следите?