«Открою пиццерию: никуда от этого не деться!» // ВИДЕО

​«Модерн» как аспект психиатрии

Не понимаю, зачем глава города Вадим Шувалов пустился в спор с каким-то «умником» относительно того, шедевр наш вокзал или г***но. Было бы куда практичнее дискутировать с собственными подчиненными из департамента архитектуры…