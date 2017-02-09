​Наука — детям. Евгений Зейналов, создатель «ВАУ-музея» // ONLINE

Как привить детям любовь к науке? Почему в России так мало интерактивных научных центров и чем они важны? Что сделать, чтобы астрономия, химия и физика стали ближе и понятнее в буквальном смысле?

Об этом и многом другом мы говорим с директором компании «ЭврикУм», организатором и создателем «ВАУ-музея», разработчиком и руководителем проекта Discovery Center Novosibirsk Евгением Зейналовым.