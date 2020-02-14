«Сургутгазстрой» - старейшая строительная компания Сургута – отметил день рождения

Одна из самых старых строительных компаний Сургута отметила свое 54-летие. В 1966 году приказом от 12 февраля министерство газовой промышленности Советского Союза образовало трест «Сургутгазстрой».

За полвека работы компания возвела множество социальных и жилых объектов, школ и детских садов:

«Первые многоэтажные жилые дома, первая школа и детский сад, первые объекты нефтедобывающего значения, промышленности и соцкультбыта, дороги, очистные сооружения были построены на Сургутской земле тружениками треста», - отметила достижения компании советник гендиректора Надежда Старокорова.

Также «Сургутгазстрой» известен горожанам объектами, ставшими украшением города и его достоянием. Среди них «Сургут Сити Молл», Ледовый дворец спорта, комплекс «Сити-Центр» и храм Преображения Господня.

Генеральный директор «Сургутгазстроя» Сергей Кандаков отметил профессионализм сотрудников компании, чьими силами был построен город:

«За всеми трудовыми достижениями треста «Сургутгазстрой» всегда стояли люди, приехавшие обустраивать Сибирский край. Многие из них имеют высокие правительственные награды: «Заслуженный строитель Российской Федерации» – 5 человек, «Ветеран труда» — 205 человек, орденами и медалями награждены 178 человек».

В свой день рождения «Сургутгазстрой» принимал поздравления от друзей и партнеров компании. Одним из первых компанию поздравил Геннадий Шмаль - один из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири. В то время он был первым заместителем министра строительства нефтяной и газовой промышленности СССР, а ныне является президентом Союза нефтегазопромышленников. Легендарный строитель с теплотой вспомнил, как начинался город Сургут, и как он вместе с трестом «Сургутгазстрой» принимал непосредственное участие в обустройстве Западно-Сургутского месторождения и возведении Завода стабилизации конденсата.

Торжественным финалом праздника стало награждение людей, вложивших особый вклад в успехи компании за 2019 год.

Так, сотрудникам «Сургутгазстроя» были вручены высокие награды министерства энергетики РФ, отраслевые награды департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута, благодарственные письма председателя думы Сургута, а также награды предприятия - благодарности группы компаний «Сургутгазстрой».