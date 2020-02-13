Организация «Городские тепловые сети» Сургута приносит извинения за некорректные начисления в некоторых поселках

Внимание! Уважаемые абоненты ресурсоснабжающей организации СГМУП «Городские тепловые сети» в поселках Лунный, Юность, Таежный, Медвежий угол, МО-94, Лесной и Кедровый-1.

При расчете размера оплаты по услуге «отопление» в поселках Лунный, Юность, Таежный, Медвежий угол, МО-94, Лесной и Кедровый-1, а также по услуге «холодное водоснабжение» в п. Лесном за период с 10 по 31 января 2020 года была допущена счетная ошибка.

СГМУП «Городские тепловые сети» приносит свои извинения за некорректные начисления. Исправленные платежные документы Вы можете получить в офисе

СГМУП «ГТС» по адресу – ул. Маяковского д.15, предварительно позвонив по телефонам 8 (3462)52-43-42, 8 (3462)52-43-07, 8 (3462)52-43-35, 8 (3462)52-43-36, 8 (3462)52-43-76 (абонентский отдел); 8 (3462)52-43-22, 8 (3462)52-43-72 (бухгалтерия по реализации и работе с частным сектором).