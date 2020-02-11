Не любите ремонт? 3 варианта отделки на ваш выбор в доме «Клюква»

Специальное предложение для тех, кто хочет квартиру в новостройке, но не готов делать ремонт своими силами. В доме «Клюква», что строится в 30 микрорайоне Сургута, можно приобрести жилье с отделкой.

Делать ремонт самостоятельно или купить квартиру, готовую к заселению — выбирать только вам.

Вариант А:Ремонт «под ключ». Берем на себя всю работу. Вам останется только расставить мебель и бытовую технику. Можно жить!

Вариант Б: Улучшенная предчистовая отделка. Застройщик выполняет большую часть работы. Вам остается самое приятное — выбор обоев, дверей и сантехники.

В комнатах, кухне и прихожей застройщик укладывает ламинат светлых тонов, устанавливает пластиковые плинтусы и соединительную фурнитуру. В случае необходимости устанавливаются металлические порожки в местах для межкомнатных дверей. Стены готовы к оклейке обоев.

Также в этом варианте отделки устраиваются натяжные матовые потолки белого цвета с установкой одного места для осветительного прибора в каждом помещении.

В санузле застройщик оклеивает стены керамической плиткой на всю высоту на клее из сухих смесей с затиркой швов. Пол также покрывается керамической плиткой светлых тонов.

Вариант В: Предчистовая отделка. Квартира, полностью готовая к ремонту. Стены комнат, кухни, коридора, прихожей полностью готовы для оклейки обоями. Пол - наливной. Чистовую отделку квартиры вы выполняете самостоятельно.



При выборе любого из вариантов отделки с каждым клиентом индивидуально прорабатываются дополнительные возможности. Квартира с ремонтом – верное решение для тех, кто хочет заселиться сразу после получения ключей.





Более подробную информацию о квартирах с отделкой узнавайте у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3462) 55-03-15 или сразу приходите в офис по адресу ул. И. Каролинского 14/1