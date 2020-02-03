​У энергетиков украл, много денег потерял

В компании «Россети Тюмень» в 2019 году выявили около 700 фактов неучтенного потребления электроэнергии в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Общий объем похищенного ресурса эквивалентен 227,9 млн рублей.

Дистанционный мониторинг потребительских подключений сотрудники компании «Россети Тюмень» ведут на постоянной основе. В качестве дополнительных мер реагирования энергетики применяют выездные проверки: специалисты сверяют схемы подключения к распределительным сетям с реальной обстановкой. Материалы по всем выявленным фактам направляются в территориальные подразделения МВД России для привлечения виновных к ответственности. Стоит отметить, что законодательство в последние годы стало суровее к людям, которые пытаются «обмануть» приборы учета. Пойманные с поличным злоумышленники за свои ухищрения могут получить серьезное наказание. Так, при расчете потерь в отношении физических лиц применяется десятикратный размер нормативов потребления электроэнергии. Поэтому, зачастую, энерговоровство идет нарушителям лишь в убыток.

В 2019 году по материалам рейдов сотрудников компании «Россети Тюмень» к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ привлечено 605 человек и 42 юридических лица. Там, где ущерб от незаконного потребления электроэнергии превышает 250 тысяч рублей, рассматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния. По таким фактам в прошлом году возбуждено два уголовных дела.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» (ранее – АО «Тюменьэнерго») – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

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