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​Дети, строители и питомцы. Югорчане рассказали, зачем устанавливают домашнее видеонаблюдение

Наблюдение за детьми, рабочими во время ремонта и домашними животными стали самыми популярными причинами установки камер домашнего видеонаблюдения. Опрос провел «Ростелеком» среди новых пользователей сервиса.

Так, почти треть опрошенных сообщили, что планируют использовать камеры как видеоняню или для контроля выполнения уроков, каждый пятый намерен попробовать себя в роли «дистанционного прораба», и почти столько же собираются приглядывать за домашними животными. Четвертое и пятое место в рейтинге заняли новые пользователи камер, которые беспокоятся о припаркованном во дворе автомобиле и используют устройство, чтобы присматривать за пожилыми родственниками.

Среди необычных вариантов, которые, возможно, были написаны не всерьез, указаны такие ответы как «следить за фикусом», «вести ночную съемку напротив холодильника» и «убедиться, что в доме нет духов и домовых».

Опрос был проведен для выявления потребностей жителей округа в связи с выпуском новой системы домашнего видеонаблюдения «Ростелекома» на базе обновленной модели камеры. Ее легко подключить, обзор составляет 360 градусов, устройство позволяет вести ночную съемку в пределах 15 метров и посылать через камеру голосовые сообщения, произнесенные в приложении на смартфоне. Также система может вести запись видео, устанавливать зоны чувствительности: если в них попадет движущийся объект, на смартфон придет push-уведомление.

«Установка системы домашнего видеонаблюдения – это возможность позаботиться о своих близких, а также быть уверенным в сохранности и безопасности имущества. Мы говорим именно о системе, а не о просто о камере, потому что решение Ростелекома простое и удобное для пользователя, но очень технологичное, - рассказывает директор по работе с массовым сегментом Ханты-Мансийского о филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Варняга. - Мы используем не только специально разработанные интерфейс и мобильное приложение, которые дают пользователю доступ к изображению из любой точки мира, где есть интернет, но и технологии шифрования каналов связи. Это гарантирует, что доступ к управлению камерой и полученному изображению имеет только пользователь и те люди, которым он доверил доступ в личный кабинет».

Ещё одной особенностью системы видеонаблюдения «Ростелекома» является способ хранения изображения. Данные доступны в записи на облачном хранилище до 30 дней в зависимости от тарифного плана.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 104, комментариев: 0


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