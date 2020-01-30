16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,0359   EUR  69,4151  

Теория света

В Сургуте разработана концепция архитектурно-художественного освещения города

Главная проблема Сургута, как и других северных городов, это его географическое положение. Из-за него у нас тяжелый климат, долгие зимы и дефицит солнечного света в холодный период года. Отсюда угнетенное состояние духа, плохое настроение и северная хандра, о которых вполне серьезно говорят специалисты-психологи и предлагают решать проблему увеличением искусственного света.

И в этом отношении Сургут - один из лидеров. По уровню освещенности улиц наш город выгодно отличается не только от соседних муниципалитетов, но даст сто очков вперед многим крупным областным центрам. Так зачем понадобилась концепция архитектурно-художественного освещения города? Давайте разбираться.

Подсветка пересечения пр. Ленина и ул.30 лет Победы

От хаоса – к гармонии

Во-первых, Сургут уже созрел для того, чтобы думать не только о количестве фонарей, но и том, какими они будут и даже какого цвета свет будут распространять.

«Сургут в этом плане можно назвать первооткрывателем. Я, честно говоря, не слышал, чтобы в каком-то городе была разработана концепция освещения. Это документ, который показывает будущее, которое мы хотели бы видеть в части архитектурной подсветки. Мы хотим, чтобы подсветка города была не хаотичная, распространенная в разных оттенках, а появились некие световые каркасы, привязанные к доминантам, уже подсвеченным каким-либо цветом. Допустим, приносят нам проект подсветки какого-то здания, просто натыкали лампочки, а мы говорим: «Покажите раздел, где у вас цветовая гамма». И если, к примеру, на этой улице больше зеленого цвета, то красный там не может появиться, чтобы было световое единообразие», - рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

При выборе цвета архитектурного освещения концепция учитывает колористическое решение фасадов зданий - доминант, цвета фирменного стиля, рекламного и витринного оформления бизнес-этажей.

Что предлагается?

Свет в промышленных зонах предполагается однородный – холодный белый, близкий к естественному. А вот освещение жилых зон будет разного цвета в зависимости от территории.

Например, для северного района предлагается использовать теплый белый свет с цветовыми акцентами янтарного и красного оттенков; основными цветами центра города станут синий и фиолетовый с чередованием белого; восточную жилую зону подсветят зелеными и синими оттенками с применением белого света.

Проект подсветки парка За Саймой

Увеличится количество источников света: дополнительные светильники появятся на фасадах домов, спортивных и детских площадках, вдоль пешеходных дорожек и в зеленых зонах. На зданиях, где уже существует архитектурная подсветка, при необходимости обновят оборудование:

«Какие-то объекты требуют небольшой модернизации и реконструкции в плане цветовой гаммы либо в плане применения новых световых приборов. То, что существует на устаревших источниках света, либо не работает уже половина или полностью, либо плохо светит, будет заменено», - пояснил генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Комфорт и безопасность

Таким образом, Сургут не только засветится разными красками, но и станет более комфортным для горожан.

«Жители сразу заметят визуализацию, если каждая улица будет идти со своим оттенком – одна с зеленым, другая с красным. Мы будем работать с застройщиками, убеждать их придерживаться этой утвержденной концепции. А вообще мы мечтаем о том, чтобы при капремонтах при отделке фасадов тоже возникала такая подсветка. Но такое решение будут принимать сами жители», - отметил Юрий Валгушкин.

Эксперты в компании «Среда комфорта» уверены: увеличение света и цвета в городе благоприятно скажется на активизации жизненного ритма, улучшит психологическое и физиологическое состояние сургутян, будет способствовать повышению безопасности на улицах.

Световой каркас г. Сургута

«Особенно это касается дворовых пространств, где на данный момент просто нет освещения, на маршрутах, где дети ходят в школу, например. Будет сформирован целый каркас световой, который пройдет по всему городу, объединяя между собой пространства», - рассказал Андрей Матыцин.

Согласно концепции, уже в ближайшие годы в Сургуте появится световой маршрут, который протянется от парка Кедровый лог до парка За Саймой. Таким образом, пешие прогулки через весь город станут комфортными и безопасными в любое время года и суток.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:18, просмотров: 122, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:24
Сургут решил все проблемы общественного транспорта, уборки снега, пробки на дорогах? Так нехилые были бы сообщить и порадовать сургутян. Нет эта идея хороша и главное вовремя. Что ещё нужно сургутянам для их лучшего психологического и физиологического состояния? Конечно! Концепция освещения! Вот такие мысли у чиновников и подрядчиков по освещению города. Только приоритеты бы расставить. Деньги бюджетные идут на концепции и проекты из одного городского бюджета. Понятно, деньги на все это нашли бы, смонтировали, включили. «После реставрации лучше стало». Но ведь все сияющее богатство надо поддерживать нормальном состоянии. Кто это будет осуществлять? Понятно. «Среда комфорта» за бюджетные деньги. Итог. Идея хороша. И для горожан, и для лоббистов этой идеи.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым

10 причин, по которым стоит зарегистрироваться самозанятым
Новый налоговый режим начал работать в Югре
Ильяна Багишева, директор департамента экономического развития Нижневартовска 29 января в 13:24
1357 9
​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»

​«Причин для паники из-за коронавируса объективно немного. Он не очень активно передается»
Медицинский журналист Ольга Кашубина — о самом главном вирусе 2020 года в сравнении с другими болезнями и о методах спасения от заражения
Дмитрий Щеглов 28 января в 08:49
1515 5
Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ

Пора выбирать, какие парки и скверы благоустроят в Сургуте в следующем году // ПРОЕКТЫ
Богдан Гужва, депутат думы Сургута 27 января в 17:17
1546 11
​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами

​Как я сходил на встречу Натальи Комаровой с сургутянами
Руководство города взирало на ответственного за коммунальное хозяйство, всем своим видом умоляя его сделать правильный ответ. К чести Натальи Владимировны, она подсказала им решение проблемы, разжевала и положила в рот
Альберт Леонов, сургутянин 26 января в 15:56
4786 8
В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму

В Сургуте у женщины отобрали пособие на детей из-за мошенников, оформивших на нее московскую фирму
Сергей Большов 24 января в 18:30
6215 6
Нужно что-то менять...

Нужно что-то менять...
Жители продолжают выражать недовольство относительно недостатков работы городского общественного транспорта, а также качества содержания городских улиц и дорог
Ринат Айсин, депутат думы Югры 24 января в 17:14
2412 4
Закон не писан?

Закон не писан?
Сегодня многажды битый, трижды кинутый и сотни раз обманутый собственник буквально с лупой изучает и Жилищный кодекс, и Кодекс об административных правонарушениях, и различные Приказы и Постановления Правительства РФ
Инна Бирук, сургутская общественница 24 января в 14:16
8622 15
Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!

Ситуацию с общественным транспортом в Сургуте надо исправлять!
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 24 января в 13:11
4708 2
​А если это не для Путина?

​А если это не для Путина?
При определенной доле фантазии можно представить, что президент готовит в 2024 году передачу основных дел надежному преемнику, и для этого усиливает пост уже до самой крайности
Дмитрий Щеглов 24 января в 01:09
1760 5
​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры
Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках
Сергей Антонов, сургутянин 23 января в 08:48
1384 14
​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок

​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:15
1426 31
​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей

​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей
Нынешний закон превращает данные о здоровье 15-летних подростков во врачебную тайну. Это может повредить и им самим, и семье
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:06
1025 1
​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой

​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой
Одни привозили театры и музеи, другие – врачей, а кто-то обещал 5G
Редакция СИА-ПРЕСС 21 января в 22:43
2467 7
​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России
Дмитрий Щеглов 21 января в 12:04
2489 91
Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной

Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной
Коллектив СурГУ, кафедры информатики и вычислительной техники Политехнического института 20 января в 12:38
5585 0
​Маткапитал демографии не помощник

​Маткапитал демографии не помощник
Я думаю, нынешние пертурбации с маткапиталом – это не про демографию как таковую, а про умиротворение многочисленной социальной страты «молодые семьи с детьми». Чтобы не бухтели и не ходили на митинги
Дмитрий Щеглов 19 января в 20:07
3546 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика