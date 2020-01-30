Теория света

Главная проблема Сургута, как и других северных городов, это его географическое положение. Из-за него у нас тяжелый климат, долгие зимы и дефицит солнечного света в холодный период года. Отсюда угнетенное состояние духа, плохое настроение и северная хандра, о которых вполне серьезно говорят специалисты-психологи и предлагают решать проблему увеличением искусственного света.

И в этом отношении Сургут - один из лидеров. По уровню освещенности улиц наш город выгодно отличается не только от соседних муниципалитетов, но даст сто очков вперед многим крупным областным центрам. Так зачем понадобилась концепция архитектурно-художественного освещения города? Давайте разбираться.

Подсветка пересечения пр. Ленина и ул.30 лет Победы

От хаоса – к гармонии

Во-первых, Сургут уже созрел для того, чтобы думать не только о количестве фонарей, но и том, какими они будут и даже какого цвета свет будут распространять.

«Сургут в этом плане можно назвать первооткрывателем. Я, честно говоря, не слышал, чтобы в каком-то городе была разработана концепция освещения. Это документ, который показывает будущее, которое мы хотели бы видеть в части архитектурной подсветки. Мы хотим, чтобы подсветка города была не хаотичная, распространенная в разных оттенках, а появились некие световые каркасы, привязанные к доминантам, уже подсвеченным каким-либо цветом. Допустим, приносят нам проект подсветки какого-то здания, просто натыкали лампочки, а мы говорим: «Покажите раздел, где у вас цветовая гамма». И если, к примеру, на этой улице больше зеленого цвета, то красный там не может появиться, чтобы было световое единообразие», - рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

При выборе цвета архитектурного освещения концепция учитывает колористическое решение фасадов зданий - доминант, цвета фирменного стиля, рекламного и витринного оформления бизнес-этажей.

Что предлагается?

Свет в промышленных зонах предполагается однородный – холодный белый, близкий к естественному. А вот освещение жилых зон будет разного цвета в зависимости от территории.

Например, для северного района предлагается использовать теплый белый свет с цветовыми акцентами янтарного и красного оттенков; основными цветами центра города станут синий и фиолетовый с чередованием белого; восточную жилую зону подсветят зелеными и синими оттенками с применением белого света.

Проект подсветки парка За Саймой

Увеличится количество источников света: дополнительные светильники появятся на фасадах домов, спортивных и детских площадках, вдоль пешеходных дорожек и в зеленых зонах. На зданиях, где уже существует архитектурная подсветка, при необходимости обновят оборудование:

«Какие-то объекты требуют небольшой модернизации и реконструкции в плане цветовой гаммы либо в плане применения новых световых приборов. То, что существует на устаревших источниках света, либо не работает уже половина или полностью, либо плохо светит, будет заменено», - пояснил генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Комфорт и безопасность

Таким образом, Сургут не только засветится разными красками, но и станет более комфортным для горожан.

«Жители сразу заметят визуализацию, если каждая улица будет идти со своим оттенком – одна с зеленым, другая с красным. Мы будем работать с застройщиками, убеждать их придерживаться этой утвержденной концепции. А вообще мы мечтаем о том, чтобы при капремонтах при отделке фасадов тоже возникала такая подсветка. Но такое решение будут принимать сами жители», - отметил Юрий Валгушкин.

Эксперты в компании «Среда комфорта» уверены: увеличение света и цвета в городе благоприятно скажется на активизации жизненного ритма, улучшит психологическое и физиологическое состояние сургутян, будет способствовать повышению безопасности на улицах.

Световой каркас г. Сургута

«Особенно это касается дворовых пространств, где на данный момент просто нет освещения, на маршрутах, где дети ходят в школу, например. Будет сформирован целый каркас световой, который пройдет по всему городу, объединяя между собой пространства», - рассказал Андрей Матыцин.

Согласно концепции, уже в ближайшие годы в Сургуте появится световой маршрут, который протянется от парка Кедровый лог до парка За Саймой. Таким образом, пешие прогулки через весь город станут комфортными и безопасными в любое время года и суток.