​Набираем обороты

О сотрудничестве компаний «Вита-страхование» и «Сургутнефтегазбанк», возможности заключения договора накопительного страхования жизни (НСЖ) в банке рассказала Олеся Ильясова, специалист отдела по работе с клиентами «Вита-страхования».

«Вита-страхование» – сургутская компания по страхованию жизни, осуществляющая свою деятельность на территории Сургутского района в местах присутствия крупных нефтегазодобывающих подразделений

(г. Сургут и Лянтор, пгт Фёдоровский, пос. Нижнесортымский).

Вопросы, связанные с накоплениями и инвестициями, мы привыкли ассоциировать с банком, который в настоящее время стал своего рода супермаркетом услуг. Обратившись к специалисту банка, мы можем приобрести, помимо финансовых продуктов, целый спектр полезных и необходимых каждому клиенту услуг: юридическая поддержка, медицинское страхование, страхование имущества и, конечно же, жизни.

В связи с такой тенденцией была реализована продажа договоров компании «Вита-страхование» в дополнительных офисах надёжного и проверенного партнёра – «Сургутнефтегазбанка». Благодаря этому шагу ещё большее количество жителей нашего региона, работников крупнейшего нефтегазодобывающего предприятия, муниципальных учреждений, предпринимателей, юридических лиц, смогут узнать о программах накопительного страхования жизни.

Удобство нашего сотрудничества для клиентов заключается в том, что отделения банка расположены в различных районах города, и график их работы позволяет заключить договор, получить ответы на все интересующие вопросы в подходящее время, например, после работы, не привязываясь к рабочим часам страховой компании.

Важное преимущество: специалист банка в рамках персонального подхода может правильно оценить финансовое состояние и сделать индивидуальное предложение, исходя из возможностей и потребностей клиента. Дополнительными гарантами служат доверие к банку, определённому специалисту и положительный опыт обслуживания.

Используйте накопительные программы «Вита-страхование» как современную копилку, планируйте свой личный или семейный бюджет, достигайте финансовых целей и будьте застрахованы!

Что такое накопительное страхование жизни?

НСЖ – это удобный финансовый инструмент, при помощи которого наши клиенты формируют накопления и одновременно получают страховую защиту жизни. Человеку несвойственно рациональное поведение, он склонен больше потреблять, чем накапливать, а ещё он хочет чувствовать уверенность в завтрашнем дне – эти вопросы и решает НСЖ. Накопленные средства помогают реализовывать желания, достигать целей. Например, если откладывать на обучение детей по 5000 рублей каждый месяц, то через семь лет накопится 420 000 рублей, налоговый вычет за время действия договора составит 54 600 рублей, и это без учёта доходов от инвестиционной деятельности компании.

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