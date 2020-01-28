​Золотые бонусы для клиентов Запсибкомбанка

Ежедневные траты и повышенные расходы в предпраздничные дни проходят гораздо приятнее для владельцев Пакетов услуг-2019 от Запсибкомбанка. С Пакетами услуг-2019 при условии поддержания ежедневного минимального остатка на счете Банком начисляются дополнительные Бонусы, которые можно использовать для оплаты покупок со скидкой до 99%.

В 2019 году 50% от количества открытых Пакетов услуг пришлось на Пакет услуг Золотой-2019. В рамках Пакета услуг Золотой-2019 доступны следующие опции:

бесплатное подключение;

бесплатное обслуживание при сумме покупок от 5 000 рублей в месяц;

снятие наличных в банкоматах любых банков РФ без комиссии;

одна бесплатная карта для члена семьи или близкого человека с возможностью установки лимитов на определенные типы операций;

бесплатное пополнение карты с карт других банков в Интернет-Банке Запсибкомбанка и Мобильных приложениях;

бесплатные переводы по реквизитам в другие банки*.

«В следующем месяце нас ждет День защитника Отечества, а следом за ним – Международный женский день. Традиционно в эти дни принято поздравлять и дарить подарки, но важен не сам подарок, важны эмоции, которые им вызваны. При оплате покупок картой с подключенным Пакетом услуг вы получаете увеличенные бонусы за покупки – для этого надо только сохранять ежедневный остаток на счете карты. Совершайте больше покупок по карте Запсибкомбанка – радуйте подарками себя и близких!» - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса.

По итогам 2019 года Запсибкомбанк начислил клиентам – владельцам Пакетов услуг 68,8 млн. Бонусов в рублевом эквиваленте.

* В соответствии с тарифами банка в общей сумме до 20 000 рублей в месяц.