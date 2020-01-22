​Ключ на старт: сдан в эксплуатацию дом № 6 ЖК «За ручьем»

Комиссия службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры завершила приемку дома № 6 ЖК «За ручьем». Многоэтажный жилой комплекс сдан в эксплуатацию, на очереди – передача ключей владельцам квартир.

На сегодняшний день полным ходом продолжается подготовка квартир дома № 6 к передаче участникам долевого строительства. В последние годы строительный рынок Сургута претерпел серьезные корректировки, вызванные корректировкой действующего законодательства. Как известно, вступление в силу с 1 июля 2019 г. поправок к Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» (214 ФЗ) позволило добросовестным застройщикам завершить возведение объектов с использованием спецсчетов. Однако при этом заметно увеличились сроки согласования этапов строительства с банками и контролирующими органами, а финансирование застройки попало в прямую зависимость от объема продаж по конкретному объекту.

В изменившихся условиях далеко не все компании сумели своевременно перестроить свою работу – многие застройщики исчерпали финансовые ресурсы и оказались фактически в предбанкротном состоянии. На этом фоне выполнение договорных обязательств по сдаче дома № 6 ЖК «За ручьем» выглядит приятным исключением, подтверждающим надежность застройщика и его способность грамотно администрировать производственные процессы даже в не самых, казалось бы, благоприятных внешних обстоятельствах.

Конечно, современный строительный рынок – сложная и довольно громоздкая конструкция с множеством нюансов и собственных неформальных законов и правил, влияющих на специфику взаимодействия его участников. Так, финансовые затруднения ряда застройщиков повлекли закрытие множества подрядных строительных организаций, что, в свою очередь, серьезно ограничило выбор профильных подрядчиков, особенно для объектов с премиальным позиционированием качества застройки. Именно этим объясняется определенная корректировка сроков сдачи дома № 6. При этом, по словам представителей застройщика ЖК «За ручьем», все компенсирующие мероприятия, направленные на защиту материальных прав и интересов участников долевого строительства, будут реализованы в полной мере и в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Более того, в течение еще пяти лет будет действовать гарантия застройщика на бесплатное устранение любых замечаний, связанных с естественными процессами амортизации и усадки дома – еще один безусловный и довольно существенный плюс к репутации компании.

В ближайших планах застройщика значится не только возведение новых комфортных жилых комплексов, но и дальнейшее развитие образовательной и медицинской инфраструктуры непосредственно во дворах домов ЖК «За ручьем». В частности, в дополнение к уже введенным в эксплуатацию детскому саду и детской поликлинике продолжается подготовка стройплощадки для новой современной школы. Другими словами, практическая реализация «семейной концепции» жилого комплекса в формате, близком к эталонному.