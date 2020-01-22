​Бриллиант «Пылающий лёд» завоевал почетный знак «За достижения в области качества»

Успехи ювелиров и огранщиков компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» высоко ценят, как клиентами компании, так и члены жюри всероссийских конкурсов.

На прошедшем конкурсе «100 лучших товаров России» бриллиант в огранке «Пылающий лёд» удостоился отдельной награды — почетного знака «За достижения в области качества».

Бриллиант «Пылающий лёд» снискал популярность у ценителей ювелирного искусства во многих странах Мира, получив самую высокую оценку благодаря идеальной симметрии каждой грани.

По сути, огранщикам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» удалось раскрыть всю красоту бриллианта. Для этого потребовались годы проб, испытаний, а также создание системы отбора сырья, которая позволяет получить алмазное сырье мирового уровня качества.

Оцените сами невероятную красоту бриллиантов «Пылающий лёд», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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