​Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» одержала победу в конкурсе «100 лучших товаров России»

Всероссийские конкурсы позволяют нам сориентироваться в огромном количестве товаров и услуг, представленных на рынке. Это позволяет выбрать лучшие из них.

На прошедшем конкурсе «100 лучших товаров России» ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» одержала победу завоевав право использовать товарный знак «100 лучших товаров», который по праву заслужил доверие россиян.

Члены жюри высоко оценили качество и дизайн ювелирных украшений компании отдав им победу в номинациях «За достижение в области качества», а также вручив почетные дипломы дипломантов-лауреатов конкурса «100 лучших товаров России», «Лучшие товары Якутии» и «Золотая сотня».

Особым вниманием была удостоена запатентованная огранка бриллиантов «Пылающий лёд». Бриллианты «Пылающий лёд» имеют идеальную симметрию всех граней, а для их производства требуется идеальное алмазное сырье. Огранить бриллиант такой сложности могут лишь несколько сот мастеров во всем Мире.

Благодаря 25-му опыту производства и продажи ювелирных украшений бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создал уникальные по соотношению цена-качество коллекции, в которых украшения с бриллиантами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями доступны каждому.

Подарите себе или тем, кто вам близок невероятные по красоте ювелирные украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru