​В новогоднюю ночь в Сургуте зафиксировали максимальную годовую нагрузку на электрические сети города

По данным центральной диспетчерской службы «Сургутских городских электрических сетей» в новогодние и рождественские праздники в Сургуте не было зафиксировано ни одного случая отключения электроэнергии и подачи тепла.

Максимум бытовой нагрузки на электрические сети города специалисты «СГЭС» зафиксировали в канун нового года 31 декабря 2019 г. с 11 часов дня до 23 часов ночи. Энергетики отметили, что был зафиксирован максимальный уровень бытовой нагрузки за прошедший год. Минимальное потребление электроэнергии в Сургуте было отмечено 01 января 2020 г. с 4 часов утра до 13 часов дня.

«В период новогодних каникул все тепловое и электрическое оборудование города работало в штатном режиме. Для нас это, прежде всего, показатель качественной подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду,- прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер.

С 30 декабря по 8 января в ООО «СГЭС» был введен режим «повышенной готовности». На предприятии были приостановлены переключения электроэнергии и огневые работы, организовано круглосуточное дежурство 3 оперативно-ремонтных бригад, оснащенных необходимой техникой и оборудованием.

С 9 января 2020 г. все подразделения «Сургутских городских электрических сетей» перешли на штатный режим работы, энергетики приступили к планово-предупредительным работам.