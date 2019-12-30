​Энергетики Сургута остановили переключения электроэнергии и огневые работы

30 декабря все подразделения «Сургутских городских электрических сетей» переведены в режим «повышенной готовности». На предприятии запрещены огневые работы и переключения электроэнергии, кроме аварийно-восстановительных.

«В течение всего года специалисты ООО «СГЭС» проводят работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей. С 30 декабря по 8 января все производственные ресурсы ООО «СГЭС» направляет на бесперебойное обеспечение жителей города тепловой и электрической энергией, - прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер. – Наш персонал уже проверил и подготовил оборудование тепловых сетей, подстанций, трансформаторных, распределительных пунктов к росту нагрузок в новогоднюю ночь. – отметил генеральный директор.

На период новогодних и рождественских праздников организовано круглосуточное дежурство 3 оперативно-ремонтных бригад ООО «СГЭС». Особый контроль будет установлен за оборудованием, осуществляющим тепло электроснабжение социально-значимых объектов.

На случаи возникновения внештатных ситуаций энергетики привели в готовность резервные источники электропитания, и подготовили запас топлива и необходимых материалов для аварийно-восстановительных работ.