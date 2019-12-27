​Энергетики восстановили электроснабжение поселка Дорожный и более 15 дачных кооперативов Сургута

Авариные электрические сети СОТ «Прибрежный» стали причиной отключения электроэнергии в посёлке Дорожный и десятка дачных кооперативов Сургута.

Накануне в электрических сетях дачного кооператива «Прибрежный» произошло короткое замыкание, в результате чего произошло погашение подстанции -68, 121,которые обеспечивают электроснабжение потребителей п. Дорожный и десятка дачных кооперативов Сургута. В течение часа специалисты «Сургутских городских электрических сетей» восстановили подачу напряжения на все социальные и жилые объекты посёлка Дорожный.

«Воздушные линии электропередачи (ВЛ) СОТ «Прибрежный» находятся в аварийном состоянии, энергооборудование никем не обслуживается, в виду банкротства дачного кооператива»,- прокомментировал заместитель генерального директора ООО «СГЭС» Сергей Ковин. – Из-за возросшей нагрузки в период низких температур, произошла серьезная аварийная ситуация в электрических сетях СОТ «Прибрежный», которая оставила без электроснабжения не только дачные кооперативы, но и жилые и социальные объекты п. Дорожный.

3 оперативно-ремонтные бригады «Сургутских городских электрических сетей» за несколько часов восстановили поврежденный бесхозяйный участок ВЛ и вернули электроснабжение дачникам Сургута.