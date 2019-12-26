​Тренд на все времена: #МодноБытьДобрым

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Благотворительный фонд «Траектория Надежды» завершает 2019 год открытым отчетом о проделанной работе

Благотворительный фонд «Траектория Надежды» завершает 2019 год открытым отчетом о проделанной работе

Впервые сургутяне узнали о появлении нового фонда в мае 2019г. Поддержка конкурса красоты FashionMama, отправка спортсменов на Всероссийские соревновании, концерты и различные программы для ветеранов Великой Отечественной Войны и людей старше 55 лет.

В июне некоммерческая организация решила громко заявить о себе и провела при поддержке партнёров одноимённый Фестиваль спорта, который планирует стать ежегодным! Выступать на праздновании 425-летия Сургута приезжали известные российские поп-звёзды: группы «Краски», «Данте» и MBand. Программа мероприятия длилась с 10 утра до 10 вечера.

Вслед за активным началом потянулась вереница добрых дел: высадка деревьев на Аллее предпринимателей, организация досуга для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение благотворительных мастер-классов. Параллельно началась работа с волонтерами и добровольцами - был объявлен круглогодичный сбор продуктов, канцелярских товаров, лекарственных средств.

Из никому неизвестной НКО фонд «Траектория Надежды» превратилась в региональный благотворительный бренд. Однако каждое новое направление работы требовало дополнительных сил и компетенций – сотрудникам приходилось в короткое время перенимать опыт учреждений социального обслуживания и обеспечения населения, налаживать контакты в области здравоохранения, спорта, молодёжной политики и образования.

И тем не менее за какие-то полгода к непростой работе присоединилось свыше 100 организаций и предпринимателей, более 150 волонтёров. Найденные новые ресурсы позволили решить вопрос с организацией доступной среды в социальном кинозале «Галерея кино», наладить взаимоотношения с общественным движением «Дай Лапу», спортсменам многих спортивных федераций дать возможность показать себя на турнирах различных уровней и вернуться в Югру с медалями разного достоинства, а так же установили 4 песочницы в Сургутских дворах.

Были поддержаны такие социально значимые события, как ежегодные конкурсы социальной рекламы «Простые правила» и #СургутМолодой, «Предприниматель года» Сургута и Сургутского района, «Семья года», окружные мероприятия «Лидер бизнеса Югры» и «Лучший товар Югры», легкоатлетический забег «Сургутское кольцо», в городе Пыть-Яхе на базе одной из школ появилась своя театральная студия.

Благотворительность до сих пор многими воспринимается неоднозначно. С одной стороны, слишком много желающих бросить фразу о нецелевом расходовании средств жертвователей, с другой стороны, мы имеем социальный эффект, который становится ощутимым только спустя время. В ситуации незнания и непонимания работать сложно, поэтому параллельно с основной работой – оказания помощи социально незащищённым категориям населения - фонд занимается популяризацией идей благотворительности и, как бы смешно не звучало, «ведёт разъяснительную работу».

В сентябре с победой на XXVI Международном фестивале детских театров (г.Суботица, Сербия) вернулся сургутский театр актёра и куклы «Петрушка». Участие в крупнейшем событии в мире современного театра организовал фонд «Траектория Надежды». С этого момента начались и остальные победы.

За два месяца проекты «Траектории Надежды» стали дважды победителями конкурса на предоставление грантов Губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества, а также конкурса проектов некоммерческих общественных организаций, направленных на развитие добровольчества в Сургутском районе. Фонд вошёл в тройку номинантов на соискание престижной Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо нации».

За «праздными буднями» стояла планомерная и системная работа : «Траектория Надежды» присоединилась к крупным всероссийским благотворительным акциям такие как «Дети вместо цветов», #ЩедрыйВторник, #ПолицейскийДедМороз, а также создавала собственные благотворительные акции. В следующем году #РождественскоеЧудо, #МодноБытьДобрым, #ДобрыйДруг86 и #ПесочницаОтФонда будут масштабированы на всю Югру, о них можно прочитать на официальном сайте фонда www.tnfond.ru.

  • 12 благотворительных программ.
  • Более 700 000 рублей направлено на оплату лечения и реабилитации 8 маленьких югорчан, а также приобретён аппарат для дыхания для нуждающейся сургутянки.
  • Почти 50 рюкзаков со школьными наборами получили дети из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В ноябре благотворительный фонд открыл свой первый филиал в городе Перми, на ближайшей очереди - Тюмень и Тобольск. В этом же месяце он оказался первой некоммерческой организацией в Югре, зарегистрировавший Фонд формирования и использования целевого капитала.

«В чём ваш успех?» – постоянно спрашивают на интервью загадочного президента фонда Александра Клишина. Обычно он пожимает плечами и молча улыбается. – В его команде говорить много не любят, результат – это, прежде всего, действия, а не слова.

В январе 2020 года пройдут праздничные мероприятия для подопечных, а уже в феврале югорчан ожидает Iокружной благотворительный турнир «КиберНадежда» по компьютерной игре Dota 2.

«Мы открыты любым идеям, если они могут изменить жизнь к лучшему, так что не стоит стесняться – пишите нам или звоните, ответим всем».

mail@tnfond.ru

(3462) 51-11-80

8-800-444-24-29


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Сегодня в 12:17, просмотров: 44, комментариев: 0


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