​В СГМУП «Городские тепловые сети» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика

20 декабря, накануне профессионального праздника – День энергетика, в СГМУП «Городские тепловые сети» прошло торжественное собрание коллектива организации.

Директор предприятия Василий Юркин обратился к собравшимся с поздравительной речью, в которой отметил заслуги каждого, кто работает в компании.

Отметим, что коллектив предприятия приехали поздравить заместитель главы города Сургута Николай Кривцов, а также заместитель председателя городской думы Виктор Пономарев.

«Мне очень приятно поздравлять вас с вашим профессиональным праздником. Самое главное, чтобы та часть тепла, которую вы несете в дома сургутян, грела и ваши души. Здесь собрались те люди, которые не просто живут этим коллективом, а которые двигаются вместе с ним», — заявил замглавы города

Как подчеркнул Виктор Пономарев, главной оценкой качества работы сотрудников «ГТС» является бесперебойное теплоснабжение жилых домов, промышленных и социальных объектов города.

«Благодаря вашей успешной работе, наш город, не смотря на тяжелые северные климатические условия не знает ни одной крупной аварии, которая происходила бы на каких-то объектах. Вы самое крупное муниципальное предприятие. Я бы хотел пожелать вам стабильности и успеха», — добавил Пономарев.

Почетные грамоты и благодарности от СГМУП «Городские тепловые сети», а также от администрации и думы города получили 76 работников предприятия.

Так, к примеру, одним из награждаемых стал заместитель начальника района тепловых сетей №2 Виктор Закусило, чья семья уже в нескольких поколениях работает на предприятии.

«Мне уже без работы тяжело. Когда нахожусь в отпуске, то понимаю, что чего-то не хватает. Мы все в «ГТС» как одна большая семья и я не могу себе представить какую-то другую работу», — рассказал Виктор.

В завершении церемонии награждения Василий Юркин пожелал всем работникам и их семьям здоровья и благополучия.