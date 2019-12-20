​Впечатления о состоявшемся международном форуме

В декабре в Сургут прошёл IV международный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Его проведение «запланировано совпало» с открытием культурного парка «Моя страна – моя Россия».

«Очень радует умение наших властей объединять даты значимых мероприятий, - поделился впечатлениями президент некоммерческой организации Югорский благотворительный фонд «Траектория Надежды» Александр Клишин. – Из тысячи участников форума более половины побывало в парке, навсегда запомнив Югру как территорию развития».

За два дня с момента открытия парка «Моя страна – моя Россия» в нём побывало более пяти тысяч человек.

Программа форума в этот раз приятно удивила своим многообразием. Параллельно могли проходить до семи площадок. Среди приглашённых гостей оказались представители не только Калининграда, ЯНАО, Приморского и Забайкальского края, Оренбургской области и Татарстана, Новосибирска и Пскова, но и Сахалина, ЛНР и ДНР.

«На таких мероприятиях российские территории забывают о своих рейтингах и достижениях, перестают соревноваться друг с другом и начинают делиться опытом. Конечно, Югра по многим показателям опережает развитие, поэтому не удивительно, что так много было восторженных слов сказано в её адрес на заключительном пленарном заседании.

Завершением форума запомнится всем надолго – неожиданно вышедший из зала гражданский активист предложил взяться всем за руки и прочувствовать силу единства.

«К сожалению, мне удалось побывать всего на нескольких сессиях, но то, что слышал, говорило о высокой степени готовности органов власти идти на диалог как с некоммерческим сектором, так и с социальными предпринимателями. Важно не только всем радоваться за всеобщие достижения, но и признаваться в своих ошибках. О последнем говорили открыто, как лидеры, так и представители профильных структур. Такими обсуждениями за одним столом и повышается уровень доверия друг к другу.

В нашем законодательстве сложно увязать многие вещи, противоречия обнаружить легко, если ты занимаешься своим делом спешно. Чёткой позиции, кто и от кого что ждёт, у нас нет. В большинстве своём мы только догадываемся, у кого какие обязанности и обязательства. Мало кто связывает вместе развитие НКО и МСП, а ведь это очевидно. Вкладываясь в оба сектора, государство надеется получить в ответ не только благодарность, но и налоги, социальный эффект, изменения. У него нет цели расходовать огромный бюджет впустую. Здорово, что за одним столом в этот раз сидели представители Минэк и Минфина – мне кажется, очень плодотворно поговорили. Теперь вот собираются изменения в 2020 году ввести в свои документы.

Ещё что важно – что начали всерьёз воспринимать силу добровольцев. Теперь это не ребята с чистым сердцем, которые могут заниматься всем, чем их попросят. Это рабочие руки, труд которых должен поощряться. Они, между прочим, являются таким же сильным фактором удержания населения в регионе, как и повышение заработной платы! Идея предложить чиновникам декларацию 3Д («декларация добрых дел») – далеко не шутка. Пока каждый не примерит на себя роль волонтёра, сложно говорить о готовности общества двигаться вперёд. Технологичность – вовсе не залог успеха.

Хочется верить, то после такого масштабного форума все ощутят в себе силы что-то изменить в лучшую сторону, прежде всего, в себе самом, а в дальнейшем – и в окружающем мире.