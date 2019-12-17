​Как исполнить мечту тяжелобольного ребенка в 2019 году?

Первую акцию «Дед Добряк» благотворительный фонд «Клуб добряков» провел в 2017 году. Мы подумали о том, что нашим подопечным важны не только лечение и реабилитации, но и возможность осуществить свою самую заветную мечту. Свои подарки получили 200 маленьких адресатов. Посылки ехали к ребятам со всех уголков России, а к некоторым - из других стран мира!

В 2018 году благодаря акции «Дед Добряк» более 1200 деток смогли получить желанные подарки! Это был знаковый второй год – он показал, что акция не просто жизнеспособна, она близка людям, поэтому быстро развивается и легко набирает обороты. Акция «Дед Добряк» дает людям возможность вспомнить о своих детских мечтах и подарить волшебство тем детям, которые больше всего в нем нуждаются! Здесь лишь малая часть фотографий довольных и радостных ребят, получивших от Дедов Добряков подарки.

Акция «Дед Добряк» проводится благотворительным фондом «Клуб добряков», который оказывает помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. В акции участвуют 24 ребенка из Сургута. Сроки акции – с 5 ноября по 25 декабря 2019 года. Поучаствовать может любой желающий.

Чтобы подарить ребенку подарок, о котором он мечтает, нужно на сайте: ded-dobryak.ru заполнить форму с контактными данными, подтвердить, что это вы, а затем в таблице выбрать и забронировать подарок, который вы хотите подарить. По электронной почте вы получите письмо с данными, куда отправить подарок. Ну а дальше дело за малым - купить подарок и отправить посылку. Мы принимали заявки на подарки не дороже 5000 рублей в денежном эквиваленте, но если вы захотите, можете подарить подарок дороже по своему желанию. Также, в заявке могут быть указаны братья или сестры тяжелобольного ребенка, вы можете подарить что-то и им, если пожелаете. После заказа подарка, сообщите, пожалуйста, родителям номер, по которому можно будет отследить доставку подарка.

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете написать нам на почту: gift@ded-dobryak.ru и мы оперативно вам ответим.