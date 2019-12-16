​ОАО «Аэропорт Сургут» объявляет конкурс на целевое обучение

Целевое обучение – это возможность получения образования в высших учебных заведениях гражданской авиации на бюджетной основе и обеспечение гарантированного трудоустройства в ОАО «Аэропорт Сургут» после окончания обучения.

Конкурс проводится на следующих определенных квотой местах:

Бакалавриат

1) 23.03.01 «Технология транспортных процессов» - 2 места. Учебное заведение: ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации».

2) 25.03.03 «Обеспечение авиационной безопасности» - 3 места. Учебное заведение: ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева»; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

3) 25.03.03 «Поисковое аварийно-спасательное обеспечение полётов воздушных судов ГА» - 1 место. Учебное заведение: ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

4) 25.03.04 «Организация аэропортовой деятельности» - 2 места. Учебное заведение: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

5) 25.03.04 «Организация и обеспечение транспортной безопасности» - 2 места. Учебное заведение: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».

6) 25.03.04 «Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ» - 1 место. Учебное заведение: ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

Участником Конкурса может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 17 до 30 лет (далее – Кандидат).

Кандидат должен предоставить в срок до 01.03.2020 года документы, определённые Положением о проведении Конкурса на целевое обучение в ОАО «Аэропорт Сургут» на 2020 год и другие документы, характеризующие его индивидуальные достижения (свидетельства, дипломы, сертификаты и прочее). Положение размещено на официальном сайте предприятия в разделе «Новости» http://www.airport-surgut.ru/about/news/kadrovyy-rezerv .

При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов; при наличии возможности и целесообразности проводит индивидуальное собеседование.

Решение Комиссией будет принято не позднее 10.03.2020 года в отсутствие кандидатов. О результатах конкурса кандидаты информируются в течение трёх рабочих дней после подведения итогов конкурса Комиссией.

Документы принимаются посредством электронной связи на e-mail: shamidanov@airsurgut.ru или лично менеджером по персоналу ведущим службы управления персоналом Шамидановым Юрием Алексеевичем, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 49, кабинет № 3. Контактный телефон: 8(3462) 770-509.