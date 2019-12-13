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​Администрация Сургута решила построить бесплатную автостоянку для жильцов арендного дома за ул. Захарова

Как это может отразиться на комфорте всех горожан?

Новость о том, что город планирует организовать хоть временную, но бесплатную парковку для жителей арендного дома по ул. Захарова, 12 стала причиной прекращения сразу нескольких договоров аренды парковочных мест в крытом паркинге, построенном специально для этого дома. И еще больше убедила собственника – Сибпромстрой - закрыть паркинг в ближайшее время, чтобы не нести дальнейшие убытки по его содержанию.

Видимо, местные власти решили, что арендовать или покупать места в подземном паркинге — дорого. Поэтому они ищут средства для обустройства наземной бесплатной парковки. Об этом рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин:

Стоянка расположится за территорией паркинга. Ориентировочная дата начала обустройства — апрель следующего года, когда начнется строительный сезон. Стоянка там будет размещена временно, пока не будет построена школа. Парковочное пространство разровняют и засыплют щебнем или резиновой крошкой.

На понимание: чтобы обеспечить парковочными местами этот дом по принятому в Сургуте нормативу, действующему для всех категорий домов – экономичных арендных в том числе – из расчета одна квартира – одно машиноместо, площадь участка под парковку должна быть как минимум 1,2 га. Больше, чем площадь, отведенная городом для будущего парка мультимедийного центра «Россия – моя история» на ул. Мелик-Карамова, на которой сейчас расположился зимний городок – сходите посмотрите. Эта территория занимает площадь в 1 гектар.

На то, чтобы превратить пустырь в парковку, только на прямые расходы: отсыпку, установку ограждения, асфальтирование и проч. понадобится минимум 5 миллионов рублей. При этом нет никакой гарантии, что инфраструктурный объект, который надо еще и содержать (вопрос – за чей счет?) сохранится после того, как будет построена школа. На вопрос журналиста о том, что будет с парковкой после того, как объект образования откроется, Юрий Валгушкин ответил, что парковка, ВОЗМОЖНО, сохранится.

То есть, городу придется решать проблему заново. Если, конечно, «заново». Не факт, что обещание Волгушкина город сможет выполнить. Бюджет Сургута 2020 хоть и рекордный – более 30 млрд рублей, но на все «дыры» этих денег не хватит. К примеру, на ремонт дворов (причем – с финансовым участием жителей) на будущий год смогли зарезервировать только 20 млн рублей. Этих денег хватит всего на четыре придомовых территории – цена вопроса такая же, как и для строительства бесплатной парковки для арендного дома. А теперь давайте представим реакцию жильцов, к примеру, дома № 25 по ул Крылова, двор которого в каждое межсезонье превращается в акваторию для серфинга. А проблемный двор в Сургуте не один. И даже не один десяток... И жители этих дворов (домов) готовы, в отличие от большинства жителей арендного дома, участвовать в благоустройстве своих дворов. И не только. Ситуация с паркингами на Захарова – тому пример. Число арендаторов мест на подземной парковке на Захарова 10/2, относящейся к обычному дому, где люди самостоятельно купили квартиры, только растет. Как и в остальных паркингах застройщика.

— Люди, которые самостоятельно купили себе жилье, а не получили от государства по любой из программ, начинают понимать, что паркинг – это хорошо, — считает замдиректора Сибпромстроя Николай Епифанов.

Решение властей организовать для арендного дома на ул. Захарова бесплатную парковку чревато не только ростом социального напряжения в городе из-за возможного несправедливого распределения бюджета. Оно подтолкнет многих сургутян, проживающих в других домах, дворах, микрорайонах – в старых и новых микрорайонах, у любых застройщиков – уйти в режим ожидания. Или даже начать требовать от властей строительства бесплатных парковок вблизи своих домов. Но тут, простите, не то что никакого бюджета – никакой земли не хватит. А еще ситуация сведет на нет все усилия администрации (если, конечно, эти усилия хоть кто-то проявляет) найти инвестора для строительства муниципальных многоуровневых парковок рядом с социальными объектами. Напомним, что в Сургуте несколько лет назад определено семь муниципальных площадок для строительства многоуровневых муниципальных же парковок. Но старт проекта так и не наступил – нет инвестора.

Потому что любой инвестор понимает: проект не принесет прибыли. А возможно даже не окупится.


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13 декабря в 16:01, просмотров: 3947, комментариев: 1


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Комментарии:
kosha
не нравится
13 декабря в 19:23
За какие заслуги бесплатную ?

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