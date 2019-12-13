​Югорчане узнали, как посмотреть 13 тысяч фильмов за новогодние каникулы

Для этого не нужно покупать билеты в кино или скачивать гигабайты с торрентов

Зима — время семейных кинопросмотров. Проблема «Что смотреть?» становится актуальной как никогда. А учитывая, что в «черную пятницу» многие из югорчан закупились техникой, в том числе телевизорами, теперь большинство задается вопросом, как сменить наскучившие передачи и телеканалы на что-то поинтереснее.

Так, приставка Wink поддерживает видеоконтент в формате 4К и FullHD и подстраивается под интересы конкретного пользователя. Это позволяет не только смотреть ТВ в высоком качестве, но и экономить время на поиск самых актуальных новостей по интересующей теме.

Без проводов

Когда в квартире только сделан ремонт, мало кто захочет портить внешний облик километрами тянущихся проводов. В XXI веке в этом уже нет необходимости: Wink работает от сети Wi-Fi, достаточно подключить приставку к электричеству.

Кроме того, цифровое телевидение позволяет человеку жить в его собственном темпе. Больше не нужно бежать домой, чтобы успеть на любимый сериал, ведь всегда можно посмотреть его через архив программ.

Программа передач не указ

К одному аккаунту можно подключить пять разных устройств. То есть можно начать что-то смотреть дома на экране телевизора, а по пути на работу продолжить просмотр с того же места на телефоне или планшете. Для этого нужно установить приложение Wink, зарегистрироваться в нем и выбрать понравившийся пакет каналов и фильмов.

Эксклюзив

Сервис также освобождает от необходимости искать передачи и фильмы по торрентам. Например, в нем доступны спортивные телеканалы UFC ТВ и Eurosport Gold, а для любителей фильмов «в переводе Гоблина» постоянно пополняется подборка картин в озвучке Дмитрия Пучкова. Качать пиратские версии с кучей вирусов тоже больше не придется: на платформе новинки появляются в течение двух недель после выхода фильма в прокат.

То что нужно

Если в семье есть дети, для них нужно тщательно подбирать контент. Для этой цели у приставки есть функция родительского контроля. Можно также создать профиль с индивидуальными фильтрами, чтобы не тратить время на бесполезное листание всех каналов.

— Стать хозяином умного телевидения могут клиенты любых операторов. С помощью цифровой платформы впечатлений Wink простой телевизор превращается в Smart TV. Специально к праздникам здесь собрали 13 000 фильмов и эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов, — отмечает Александр Зыков, директор по развитию Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома».