 Квартиры станут дороже сразу после ввода дома в эксплуатацию

В тихом и безопасном квартале Сургута уже готовится к сдаче дом «Азбука». Здесь уже появились детали, которые отличают его от других домов — элегантный фасад в английском стиле, дизайнерская парадная с камином, уже закончено благоустройство придомовой территории. Совсем скоро жители начнут заселяться в свои квартиры и дом обретёт жизнь.

Близнец «Азбуки» - дом «Клюква» ещё находится в активной стадии строительства.

Оба дома образуют единый архитектурный ансамбль и находятся в 130 метрах от дороги. Дополнительную приватность придает закрытая территория домов – она будет огорожена забором и во двор сможете попасть только вы и ваши гости.

В домах предусмотрены квартиры со smart-планировками — студии с 1 или 2 спальнями. Рассмотрим одну из них:

Эта студия с двумя спальнями отлично подойдёт как молодым парам без детей, так и семьям с одним или двумя детками.

Ценное преимущество — квартира легко может трансформироваться в студию с тремя комнатами. Достаточно просто добавить перегородку в кухне-гостиной, и вы получите дополнительную комнату с лоджией.

Кроме того, здесь прекрасное классическое расположение комнат. В коридоре предусмотрена вместительная ниша под шкаф, где семья будет хранить верхнюю одежду и обувь.

Узнать больше о планировках квартир и их стоимости можно по телефону: +7 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru