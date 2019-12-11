​В Сургуте к электрическим сетям подключили более 200 объектов

С начала года специалисты «Сургутских городских электрических сетей» выполнили технологическое присоединение более 200 новых объектов суммарной мощностью свыше 20 мегаватт.

Энергетики обеспечили выдачу мощности таким социально-значимым объектам как детский сад в микрорайоне 42, многоквартирные жилые дома в микрорайонах 30, Пойма-1.

За 11 месяцев 2019 г. в ООО «СГЭС» поступило более 250 обращений на технологическое присоединение к электрическим сетям, основная часть заявлений поступила от физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса, более половины заявок принято посредством сети интернет, через личный кабинет на сайте компании.

Интерактивные сервисы энергетиков позволяют потребителям подключиться к электрическим и тепловым сетям в режиме «одного окна». Сотрудники «СГЭС» консультируют заявителей, помогают заполнить заявление и принимают документы для заключения договоров технологического присоединения, уточняют сроки рассмотрения заявок, оповещают заявителей о готовности технической документации по телефону, посредствам сети интернет (личный кабинет) и при личном обращении в офисе компании.

Справка о компании: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») - распределительная сетевая компания, создана в 2006 г., обеспечивает передачу электрической и тепловой энергии потребителям города Сургута, входит в группу компаний ООО "Корпорация СТС".