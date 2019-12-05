​Энергетики Сургута включились в социальную адаптацию осужденных

В рамках трехстороннего соглашения с УФСИН России по ХМАО-Югре и «Сургутским центром занятости населения» компания «Сургутские городские электрические сети» предоставила рабочие места порядка 100 заключенным в период отбывания наказания в местах лишения свободы.

Совместно с ремонтным персоналом ООО «СГЭС» рабочие из числа осуждённых, отбывающих наказание в колонии поселения (ФКУ ЛИУ № 17) проводят земляные работы по подготовке и раскатке кабельных линий электропередачи, а также работы по благоустройству территорий на энергообъектах.

Генеральный директор ООО «СГЭС» отметил положительную практику взаимодействия энергетиков и исправительного учреждения. «В рамках сотрудничества с УФСИН мы создали условия для адаптации заключенных к гражданской жизни. Молодые люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, получили возможность приобретения нового опыты работы и стабильного заработка. - прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер. - Все работники из числа осужденных были обеспечены спец. одеждой и необходимым инвентарем, проведены инструктажи и обучение по охране труда при производстве работ. – отметил генеральный директор ООО «СГЭС».

В исправительном учреждении отметили необходимость и важность участия работодателей в программе социальной адаптации заключенных. «Важно, чтобы во время отбывания наказания заключенный был вовлечен в трудовой процесс, не потерял навыки работы, это помогает адаптироваться к новой жизни после освобождения из исправительного учреждения», - отметил начальник ФКУ ЛИУ-17УФСИН России по ХМАО – Югре подполковник внутренней службы Рябов Максим Сергеевич.

Всего с мая по ноябрь 2019 г. персоналом ООО «СГЭС» совместно с рабочими из числа осужденных было построено порядка 16 километров трасс для сетей электроснабжения. Сотрудничество с исправительным учреждением энергетики планируют продолжить и в следующем году.