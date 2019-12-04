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​Около 30% бухгалтеров обманывают руководителей. Как самостоятельно проверить сотрудника?

Фото из личного архива Л.Кузнецовой
Фото из личного архива Л.Кузнецовой

О том, как обезопасить себя от нерадивого бухгалтера, рассказывает Кузнецова Лариса Николаевна, руководитель компании «СибирьФинТраст». Согласно их статистике за 15 лет, каждая вторая проверка бухгалтерских документов компаний-заказчиков находит нарушения и ошибки, а в каждой третьей фирме нужно восстанавливать учёт.

Печально, но факт: российские предприниматели избегают вникать в вопросы бухгалтерии. Их можно понять – бизнес в России часто напоминает тушение лесных пожаров, поэтому, в силу высокой занятости владельца, бухгалтеру часто доверяют абсолютно бесконтрольно. При этом руководитель или собственник забывают, что за все ошибки сотрудника они несут личную финансовую, а иногда даже и уголовную ответственность перед государством.

Может ли бухгалтер при таком тотальном доверии обладать абсолютной порядочностью и кристальной честностью? Может, конечно! Но, как и везде, бывают неприятные исключения.

За почти 15 лет нашей работы на рынке бухгалтерских услуг и аудита мы проводили сотни экспресс-проверок бухгалтерии по инициативе собственника или руководителя. К сожалению, почти в половине случаев были выявлены грубейшие нарушения бухучета вследствие халатности или прямого умысла.

Это не значит, что нужно срочно изучать все тонкости отчётов и балансов – профессиональные мошенники всё равно обойдут вас по изощренности методов. Но есть реперные точки, по которым можно выявить непорядочного сотрудника и своевременно пресечь его деятельность в вашей компании!

  • Запросите у бухгалтера оборотно-сальдовую ведомость последнего квартала с расшифровкой по счетам. Пройдитесь вместе по документу. Не стесняясь, спрашивайте, что значит каждая строчка. Вы за это зарплату платите.
  • Если в течение дня бухгалтер не предоставил вам документ – бейте тревогу, у вас проблемы! Обратите внимание на поведение специалиста. Занервничал? Срочно организуйте экспресс-проверку всей отчётности профессионалами, пока сотрудник не сбежал на больничный с последующей эмиграцией.
  • Получили документ? Важно: в оборотно-сальдовой ведомости не должно быть «минусов», пустых полей. Вы должны чётко видеть, сколько материалов у вас числится или списано; какие остатки товара на складе; сколько денег на расчетному счету и в кассе.
  • 2.Попросите бухгалтера показать вам всю (или хотя бы за последние 1-3 года) сданную отчетность с отметками налоговой о получении.
  • 3.Не реже одного раза в месяц и своей рукой подписывайте документы: кассу, авансовые отчеты, первичную документацию. Не провоцируйте бухгалтера на нарушения излишним доверием, инициируйте сами подписание документов.
  • 4.Запросите у бухгалтера справку из налоговой о состоянии расчетов по всем платежам.
  • 5.Имейте доступ к бухгалтерским программам, настройте архивирование именно на ваши цифровые носители.
  • 6.Проверяйте таким образом бухгалтера минимум ежеквартально. Забирайте подшивки документов о компании минимум ежегодно.

Какие могут быть последствия, если не контролировать свою бухгалтерию?

1.Сложности с налоговыми органами из-за несвоевременной сдачи отчетности, неуплаты налогов. Штрафы, доначисления, исполнительные производства и уголовные дела. Помните, что вся ответственность за ошибки бухгалтера лежит на руководителе и собственнике компании.

2.Хищения с расчетного счета и из кассы: нецелевые расходы, воровство, незаконное обналичивание, транзит чужих денежных средств. Чем больше компания и «оборотка», тем легче это скрыть.

3.Расторжение договоров с партнерами и поставщиками. Сотрудничество с «проблемной» компанией – это высокий риск попасть «под прицел» налоговой.

4.«Сюрпризы» при налоговой проверке. Нарушения ведения первичной документации могут привести к колоссальным налоговым санкциям, вплоть до банкротства компании и уголовной ответственности руководителя.

Обнаружили неточности? Есть причины для обоснованных подозрений?

Пишите нам на +7922-652-93-73 «хочу проверить бухгалтера» и получите в ответ подробную инструкцию для детальной проверки.

Фото из личного архива Л.Кузнецовой


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Сегодня в 10:30, просмотров: 294, комментариев: 0


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