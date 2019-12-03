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​Как накопить на образование детям наиболее «безболезненно» для бюджета семьи

Рассказала об этом Нина Михайловна Бий, страховой агент компании «Вита-страхование».

Каждая семья сталкивается с таким вопросом, как обучение ребёнка. Сразу возникает проблема – деньги, потому что все прекрасно понимают, что бесплатного высшего и среднего специального образования уже практически нет. Содержание чада, его обучение, аренда жилья, поездки домой, если ребёнок собирается учиться в другом городе, требуют больших затрат. Чем раньше родители об этом задумаются, тем легче им будет накопить нужную сумму.

С такой целью и созданы программы накопительного страхования жизни, одна из наиболее подходящих – программа «Обеспеченный студент» с гарантированными выплатами. Они могут производиться в течение всех лет обучения – ежегодно или раз в полгода, как удобно родителям и ребёнку. В каком размере он будет получать выплаты к запланированной дате, полностью зависит от родителей и от выбранных ими программы, рисков и суммы.

Кроме того, в накопительную программу входит страховая защита. Если страхователь по какой-то причине уйдёт из жизни (она непредсказуема, мы не знаем, что с нами случится завтра-послезавтра), страховая компания будет оплачивать взносы за него, то есть, когда подойдёт срок обучения в вузе, ребёнок получит выплаты в полном объёме.

Ещё один важный плюс накопительного страхования жизни – налоговый вычет. Используя его, вы получаете возможность вернуть до 15 600 рублей в год. Всё рассчитывается индивидуально, могу привести простой пример: если откладывать на обучение детей по 5000 рублей каждый месяц, то через семь лет накопится 420 000 рублей, налоговый вычет за время действия договора составит 54 600 рублей, и это без учёта доходов от инвестиционной деятельности компании.

Если родители вовремя не побеспокоились о средствах для обучения детей, то они идут в банк за кредитом, когда к тому же у них могут быть другие кредиты, ипотека. Но ведь семейный бюджет не бесконечен.

Копите на образование детей и другие важные цели с компанией «Вита-страхование» с помощью накопительных программ страхования жизни. Своевременно начать копить для семьи и, что важно, одновременно быть застрахованным – это грамотное, надёжное решение.

Подробнее о накопительном страховании жизни узнавайте по тел.:

(3462) 36-00-30, +7 922 654-86-19

www.vitains.ru

vita.strahovanie (VK, Instagram, Facebook, Одноклассники)

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Сегодня в 15:13, просмотров: 249, комментариев: 0


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