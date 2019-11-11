​4 лайфхака: когда и как выгодно купить строительные материалы

Для тех, кто планирует начать строительство собственного дома в 2020 году, особенно актуальными будут советы как сэкономить при покупке материалов. Мы решили поделиться лайфхаками, которые помогут сберечь семейный бюджет и раскроют, в какой период лучше покупать стеновые материалы.

Лайфхак №1 – цены ниже

Ежегодно, с 1 января происходит рост цен на любые услуги и товары, включая стеновые блоки. В условиях экономической ситуации производители вынуждены увеличивать цены. Однако вы можете заранее спланировать необходимые для начала строительства товары – и успеть выгодно купить их до Нового года.

Сейчас строительный сезон на спаде, поэтому наступило время низких цен. С 1 ноября цена снижается на 12%, успевайте купить газобетонные блоки «Поревит», потому что дальше цена будет только расти.

На ваш возможный вопрос: как хранить клеевую смесь в зимних условиях, даем еще один совет: используйте полиуретановый пено-клей. Его вы можете оплатить сейчас, а вывезти в легковой машине в любое время.

Лайфхак №2 – отсутствие очередей

Поздней осенью и зимой купить нужный объем стеновых блоков будет проще всего. А в разгар строительного сезона, когда вы захотите его купить «здесь и сейчас», продукции может не оказаться на складе в нужном количестве; и вам придется ждать, когда завод выпустит новую партию.

Из-за этого у вас могут затянуться запланированные сроки строительства, что крайне неудобно. Поэтому обратите внимание на осенне-зимний сезон, когда продукция есть в наличии.

Лайфхак №3 – выгодная доставка

В этом году спрос на газобетонные блоки «Поревит» был особенно высоким и, к сожалению, не все клиенты получили продукцию вовремя. Кроме спроса, еще одна причина - это ежегодное закрытие дорог для большегрузного транспорта в период весенней распутицы. Примерно с середины апреля до середины мая вы сможете в одной машине вывезти блоков не 20 тонн, как обычно, а всего лишь 14 (в среднем на 30% меньше). Соответственно, вам придется заказывать несколько машин для доставки материалов на стройку.

Поэтому стеновые материалы выгоднее завозить на участок зимой или ранней весной.

Если у вас нет возможности безопасно хранить блоки зимой, вы можете осуществить покупку зимой, но воспользоваться услугой бесплатного хранения.

Лайфхак №4 – к началу стройки блок будет легче

Помимо гарантированной поставки продукции для своевременного начала строительства ранний вывоз газобетона на участок дает вам еще одно преимущество: газоблок, который произведен давно, намного легче того, что только вышел из печи, потому что в первые 2 месяца из него выходит основная часть влаги. (Наш эксперимент смотрите здесь)

Учитывая большие размеры блока работать с ним будет намного легче и ваша спина или ваши каменщики скажут вам спасибо!

Подведем итог. Чтобы сэкономить на строительстве своего дома покупайте стеновые материалы с ноября по декабрь и вывозите их в зимне-весенний период.

Надеемся, эти нехитрые советы помогут вам избежать лишних финансовых и душевных издержек и насладиться своим теплым и уютным домом!

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