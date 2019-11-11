16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8530   EUR  70,4235  

​4 лайфхака: когда и как выгодно купить строительные материалы

Для тех, кто планирует начать строительство собственного дома в 2020 году, особенно актуальными будут советы как сэкономить при покупке материалов. Мы решили поделиться лайфхаками, которые помогут сберечь семейный бюджет и раскроют, в какой период лучше покупать стеновые материалы.

Лайфхак №1 – цены ниже

Ежегодно, с 1 января происходит рост цен на любые услуги и товары, включая стеновые блоки. В условиях экономической ситуации производители вынуждены увеличивать цены. Однако вы можете заранее спланировать необходимые для начала строительства товары – и успеть выгодно купить их до Нового года.

Сейчас строительный сезон на спаде, поэтому наступило время низких цен. С 1 ноября цена снижается на 12%, успевайте купить газобетонные блоки «Поревит», потому что дальше цена будет только расти.

На ваш возможный вопрос: как хранить клеевую смесь в зимних условиях, даем еще один совет: используйте полиуретановый пено-клей. Его вы можете оплатить сейчас, а вывезти в легковой машине в любое время.

Лайфхак №2 – отсутствие очередей

Поздней осенью и зимой купить нужный объем стеновых блоков будет проще всего. А в разгар строительного сезона, когда вы захотите его купить «здесь и сейчас», продукции может не оказаться на складе в нужном количестве; и вам придется ждать, когда завод выпустит новую партию.

Из-за этого у вас могут затянуться запланированные сроки строительства, что крайне неудобно. Поэтому обратите внимание на осенне-зимний сезон, когда продукция есть в наличии.

Лайфхак №3 – выгодная доставка

В этом году спрос на газобетонные блоки «Поревит» был особенно высоким и, к сожалению, не все клиенты получили продукцию вовремя. Кроме спроса, еще одна причина - это ежегодное закрытие дорог для большегрузного транспорта в период весенней распутицы. Примерно с середины апреля до середины мая вы сможете в одной машине вывезти блоков не 20 тонн, как обычно, а всего лишь 14 (в среднем на 30% меньше). Соответственно, вам придется заказывать несколько машин для доставки материалов на стройку.

Поэтому стеновые материалы выгоднее завозить на участок зимой или ранней весной.

Если у вас нет возможности безопасно хранить блоки зимой, вы можете осуществить покупку зимой, но воспользоваться услугой бесплатного хранения.

Лайфхак №4 – к началу стройки блок будет легче

Помимо гарантированной поставки продукции для своевременного начала строительства ранний вывоз газобетона на участок дает вам еще одно преимущество: газоблок, который произведен давно, намного легче того, что только вышел из печи, потому что в первые 2 месяца из него выходит основная часть влаги. (Наш эксперимент смотрите здесь)

Учитывая большие размеры блока работать с ним будет намного легче и ваша спина или ваши каменщики скажут вам спасибо!

Подведем итог. Чтобы сэкономить на строительстве своего дома покупайте стеновые материалы с ноября по декабрь и вывозите их в зимне-весенний период.

Надеемся, эти нехитрые советы помогут вам избежать лишних финансовых и душевных издержек и насладиться своим теплым и уютным домом!

Стройте теплый дом вместе с «Поревит»! Только до 31 декабря специальная цена на газобетонные блоки. Успейте до повышения цен.

Подробности на сайте


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

11 ноября в 10:07, просмотров: 756, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Старые проблемы с новым вокзалом

Старые проблемы с новым вокзалом
Строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его прямо в центр жилого микрорайона
Евгений Яровой, сургутянин 11 ноября в 21:40
1708 15
Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность

Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 10 ноября в 10:20
748 0
Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции

Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 10 ноября в 10:08
812 0
Занимательная ответственность

Занимательная ответственность
Если люди хотят обособленный вход в подвал, то УК готова этим заняться, конечно, за счет самих жителей.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 08 ноября в 17:15
1487 8
​Остановки плюс автобусы

​Остановки плюс автобусы
Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр? Получается, основной выбор – маршрутки
Альберт Исмагилов, сургутянин 08 ноября в 11:25
954 13
​Война прошлого с будущим

​Война прошлого с будущим
Власть в России по большей части чудовищно несовременна. Она живет прошлым, своими воспоминаниями о молодости и СССР. Поэтому россияне свое руководство морально и технически переросли
Дмитрий Щеглов 07 ноября в 18:03
1958 59
​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»
Известный бизнесмен — об уголовном деле в Пыть-Яхе, своем отношении к «Светодизайну» и обвинениях в конфликте интересов
Людмила Осьминкина, Дмитрий Щеглов 07 ноября в 16:38
2267 9
Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 07 ноября в 15:40
860 0
​Сургут Сити Базар

​Сургут Сити Базар
Каждый год администрация молла уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, в торговые места. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ
Сергей Глинских, сургутянин 07 ноября в 10:36
6091 18
​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель 06 ноября в 13:23
2276 81
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 05 ноября в 09:48
1854 21
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
2745 70
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1786 2
Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее

Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 10:33
1697 0
Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия

Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 04 ноября в 10:15
1881 6
Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!

Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 10:09
1556 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика