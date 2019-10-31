​Накопительное страхование жизни необходимо работникам производств

В нашей компании огромное внимание уделяется обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья работников, но определённый риск присутствует всегда – и не только во время нахождения на производстве.

От чего мы не можем быть стопроцентно защищены? Причин много – это дорога на работу и с работы, занятия спортом, даже отдых в лесу с семьёй может привести к какой-либо травме и утрате трудоспособности, которые приносят финансовый ущерб всей семье, перечеркнув все планы, особенно, если вы являетесь единственным или основным источником дохода. Компенсировать внезапные убытки, а иногда и очень крупные убытки, помогает накопительное страхование жизни.

Наличие страхования жизни и здоровья обеспечивает финансовую поддержку моей многодетной семье. Лично я вижу исключительно одни преимущества в том, чтобы быть застрахованным – копить и быть спокойным за будущее своих близких.

Для себя я выбрал компанию «Вита-страхование», клиентом которой я являюсь уже более 8 лет.