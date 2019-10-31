Общестроительные работы на Троицком соборе в Сургуте должны закончиться к декабрю

Бригады Сибпромстроя завершают основные работы по строительству нового кафедрального собора Сургутской епархии – Свято-троицкой церкви на пересечении ул. Мира и Островского.

До конца ноября у здания появятся окна, а также будут установлены все средние и малые купола общим числом восемь штук. До конца следующей недели в Сургут прибудут металлоконструкции для главного купола диаметром 13 метров. Установить эту сложную конструкцию на высоту проектной отметки строители обещают до 15 декабря.

На этой неделе уже началось строительство теплотрассы, так что траншея, на которую жалуются жители соседних к стройке домов, до конца месяца будет засыпана и утрамбована. А вот благоустройство сквера продолжится только весной. Администрация Сургута и Ханты-Мансийская и Сургутская митрополия еще не определились, кому по завершению строительства будет принадлежать объект благоустройства. РПЦ готова передать сквер городу, но согласия пока не получила. Потому у субподрядчика Сибпромстроя – компании «ЮВиС», по словам митрополита Павла Фокина, пока нет окончательного понимания, каким в итоге должен быть сквер в центральной части города.

В частности, обсуждается строительство фонтана на территории сквера. В проекте, подготовленном по заказу РПЦ, этой малой архитектурной формы нет. Но в документ еще возможно внести коррективы. Сделать это могут сами сургутяне, обратившись с такой инициативой к администрации Сургута.