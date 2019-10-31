Сибпромстрой открыл продажи квартир в ЖК «Кедровый лог» в Сургуте

В Сургуте объявлен старт продаж в жилом комплексе «Кедровый лог» Сибпромстроя. Предложение уже ограничено – бронирование квартир началось еще весной, так что за полгода ассортимент стал значительно ниже, чем сразу после окончания строительства ЖК.

Квартиры в этом комплексе оказались очень востребованы сразу по ряду причин. Прежде всего, из-за места расположения и ассортимента квартир. Место чудесное – в старом микрорайоне НГДУ, поблизости от городского парка. От проезжей части «Кедровый лог» защищен многолетним сквером, из-за которого жилой комплекс, собственно, и получил свое название.

На придомовой закрытой территории ЖК «Кедровый лог», оснащённой камерами наблюдения, оборудована детская игровая площадка. В доме имеется подземная автостоянка, обеспечивающая каждую квартиру парковочным местом. Покупатели жилья сегмента «эконом», особенно ипотечники, откладывают покупку парковочного места в большинстве случаев на потом. Но автомобильного коллапса, как во дворах большинства многоэтажек Сургута, В ЖК «Кедровый лог» случиться не должно. Во-первых, дом всего на один подъезд, квартир в нем немного. Соседи очень быстро перезнакомятся между собой. И хочется надеяться, что им будет просто неловко друг перед другом бросать автотранспортные средства как попало во дворе, загораживая проход детям, пожилым людям, мамам с колясками. Да и всем пешеходам. Во-вторых, этот жилой комплекс гораздо более респектабельный, чем микрорайоны Сибпромстроя массовой застройки, как, к примеру, многоэтажки возле ТРЦ «Аура». «Кедровый лог» — это, по сути, второе «Вдохновение» (две 25-этажные «свечки» на Мелик-Карамова). Комплект особенностей очень похож: это и закрытая территория со шлагбаумом и системой видеонаблюдения, и малые архитектурные формы во дворе, и помещения для малого бизнеса из сферы услуг.

Студий в этом доме нет. Зато были трехкомнатные квартиры площадью 90 квадратов, окна которых выходят сразу на три стороны. Есть ли они еще в наличии – надо уточнять в отделе продаж: большинство таких квартир покупатели забронировали. Но, возможно, у кого-то поменялись планы, и предложение о продаже опять актуально. Телефон для справок: +7(3462) 600-190. Отдел продаж Сибпромстроя работает без перерыва и выходных с 9 утра до 9 вечера.