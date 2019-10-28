На 47 году жизни трагически погиб главный инженер компании «СГЭС» Андрей Григорьев

В минувшие выходные на 47 году жизни трагически погиб главный инженер компании «Сургутские городские электрические сети» Андрей Семенович Григорьев.

Андрей Григорьев вел активный образ жизни, увлекался спортом. В минувшие выходные он с другом поехал на рыбалку, где в результате несчастного случая погиб.

Андрею Григорьеву было 46 лет, с его именем неразрывно связана история развития компании «Сургутские городские электрические сети». С момента основания ООО «СГЭС» Андрей Семенович был техническим руководителем компании – главным инженером.

Андрей Семенович был целеустремленным, талантливым человеком, опытным руководителем и наставником. Половину своей жизни он посвятил надежному электроснабжению города, развитию современной и комфортной городской среды. Он смог сплотить вокруг себя команду высококвалифицированных специалистов, которые сегодня обеспечивают свет и тепло в домах Сургутян.

«Столь ранний уход из жизни такого грамотного, не погодам мудрого, сильного духом и светлого душой человека – большая потеря для нашей компании, - прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер. - Он знал энергосистему Сургута как свою биографию, болел душой за любое начинание в сфере электроснабжения города. Его сложно было застать в кабинете за стопкой документов, он всегда был в движении, на энергообъектах, принимал непосредственное участие в производстве работ. Заменить его будет практически невозможно. Добрая память об Андрее Григорьеве навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и работал с ним», - резюмировал генеральный директор ООО «СГЭС».

Коллектив ООО «СГЭС» выражает искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким по поводу безвременной утраты дорого и любимого человека Григорьева Андрея Семеновича. Ценим, помним и скорбим вместе с вами.

Церемония прощания с Андреем Семеновичем Григорьевым состоится во вторник 29 октября, в ритуальном зале крематория на сургутском кладбище с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Отпевание пройдет в часовне сургутского кладбища с 13.00 до 14.00 ч. Поминальный обед состоится в 15.30 ч. в ресторане Fleurdelis, по адресу: ул. Технологическая, 6 (кольцо ГРЭС).