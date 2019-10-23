​Работать во благо региона

Открытость власти Сургутского района к предложениям и конструктивной критике заслуживает уважения, а за организацию Форума северных муниципалитетов, на котором вопросы поднимались глобальные, отдельная благодарность, - поделился мнением Президент НКО «Югорский благотворительный фонд «Траектория Надежды» Александр Сергеевич Клишин.

Встречи с экспертами ведущих общественных и образовательных организаций России, представителями правительства России – всегда мотивируют, однако, Форум, прежде всего, для нас с вами – чтобы мы встретились и мы друг с другом обсудили важные для нашего региона вопросы. Последнее как раз-таки случилось.

Вопросы развития моноэкономики могут решаться по-разному, но надо брать в расчёт, что данный вопрос не стоит составлять без внимания. Моноэкономика существует и о ней не зря пишут в учебниках для финансистов. Без неё макроэкономики не бывает.

Подсчитаем, каждая пятая тонна российской нефти добыта в Сургутском районе, а объем инвестиций составляет 13 млн долларов США в день. Район является лидером в нашем регионе по объему производства промышленной продукции - за 2018 год он составил 1,5 трлн рублей (треть подобного показателя по всему округу).

Они существуют параллельно и здесь для меня немного осталась не ясной игра, которую организаторы Форума решили запустить среди местных бизнесменов: представители местного бизнеса должны были противостоять крупной госкорпорации в лице сотрудников Газпрома в Сургуте. Зачем? Нам нужно учиться работать вместе, слышать и слушать друг друга. Если закроются десятка два-три предпринимателей, сильного изменения не почувствуется, а вот если закроется крупная госкорпорация, это может стать проблемой для ряда связанных друг с другом структур.

Нельзя настроить в регионе или, если хотите, в Сургутском районе промышленных кластеров, закрыться от федерального опыта и развивать экономику Югры. Хотя предложения по поддержке местного бизнеса уместны и целесообразны – чем больше предпринимателей, тем меньше рисков для финансовой системы. Хочется верить, что за проектом по производству коллагена на предприятии «Восход» в посёлке Сытомино Сургутского района подтянутся и десятки других, не менее перспективных.

На данный момент в Сургутском районе реализуется 188 инвестиционных проектов общей емкостью более 30 млрд рублей. На протяжении трех последних лет территория является лидером регионального инвестиционного рейтинга. За последние три года сокращены объем неконкурентных закупок в 2,7 раза ( 430 млн рублей), дополнительная экономия бюджетных средств составила до 200 млн рублей в год.

Очень важно, чтобы представители бизнес-сообщества, общественные деятели заметили призыв Главы района и устремились со своими идеями и планами в нужные двери, потому что работать в системе дефицита идей сложно и гораздо легче, когда в развитии региона заинтересован каждый.

В результате успешной работы с предпринимателями района в 2018 году было создано 698 новых рабочих мест, а количество субъектов малого и среднего предпринимательства возросло на 5 %.