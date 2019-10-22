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​Школьники Сургута посетили котельную Городских тепловых сетей

Экскурсии на предприятие помогают ученикам с профориентацией

Фото: Т. Реутова
Фото: Т. Реутова

В Сургуте 18 октября в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в котельной №2 «Городских тепловых сетей» прошла экскурсия для учащихся Сургутской технологической школы.

Предприятие не первый год поддерживает социальную кампанию, направленную на профориентацию учащихся выпускных классов. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе «ГТС», в среднем экскурсии проводятся пять-шесть раз в год. Посещают их не только школьники, но и студенты.

Во время осмотра котельных, ребят знакомят с энергосберегающими технологиями, которые успешно реализуются на объектах «Городских тепловых сетей», им рассказывают интересные факты из теплоэнергетической отрасли.

Так, например, в этот раз ученики девятых классов Сургутской технологической школы своими глазами увидели, как устроена котельная №2, обогревающая район НГДУ. Открытием для многих из присутствующих стал тот факт, что вода, поступающая в батареи жилых домов, проходит на котельных дополнительную подготовку, из нее удаляются соли жесткости и растворенный кислород. Соли из нее убираются, чтобы предотвратить оседание на стенках труб. Также ребятам дали возможность через специальное смотровое окно заглянуть внутрь котла, который подогревает воду.

Не меньше интереса у участников экскурсии вызвала операторская комната. В ней они буквально завалили вопросами своего экскурсовода — заместителя главного инженера по энергетическому хозяйству СГМУП «ГТС» Дмитрия Ступакова. Ребят интересовало предназначение многочисленных кнопок и индикаторов, как при помощи компьютера операторы следят за работой котельной, какой опыт работы у сотрудников, часто ли бывают аварийные ситуации и так далее.

Выпускники не забыли спросить у специалиста и о заработной плате работников «ГТС», ведь свою профессию они планируют выбрать с учетом финансовых перспектив. Дмитрий Ступаков пояснил ребятам, что доходы зависят от образования, опыта работы, должности и специфики труда. Он же перечислил, кто каждый день помогает теплу добираться в квартиры сургутян: операторы котельных, аппаратчики ХВО, слесари КИПиА, электрики, теплотехники и другие.

Посещение школьниками котельных «ГТС» дает свои результаты. Некоторые из них всерьез задумываются над тем, чтобы поступить на обучение по теплоэнергетическому направлению. По крайней мере о таком возможном варианте заявили как минимум двое ребят.
«Экскурсия была увлекательная, мне все понравилось. Стало понятно, как здесь сложно работать. Возможно, пойду сюда в будущем. Как говорится, жизнь покажет», — поделился с корреспондентом ученик 9К класса Егор Белоус.

«Я надеюсь, что кто-то из них пойдет учиться по направлению и потом придет к нам. Нам нужны теплотехники, их мало выпускается, еще меньше приходят в ГТС, в коммунальную структуру, выбирая промышленные предприятия», — надеется Дмитрий Ступаков.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 76, комментариев: 0


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