​МОТИВ: курс на новые возможности

Сотовый оператор МОТИВ завершил очередной этап модернизации систем поддержки бизнеса. Компания решает задачу обновление ключевых ИТ-систем: интеграционной платформы, системы управления взаимоотношениями с клиентами, системы бизнес-аналитики, платформы управления бизнес-процессами и контакт-центра компании. Проект реализуется с использованием программного обеспечения и оборудования ведущих мировых и отечественных производителей.

«На этом этапе мы открываем для себя самые широкие возможности по интеграции с поставщиками дополнительных услуг и сервисов, - комментирует Алексей Артемасов, генеральный директор телекоммуникационной группы МОТИВ. - Это создает предпосылки реализации на сети МОТИВ самых современных и инновационных продуктов и услуг, расширяющих возможности современного смартфона как средства платежа, идентификации пользователя, универсального помощника и развлекательного устройства. Сегодня МОТИВ обслуживает более 2 миллионов абонентов, планируемые и реализованные изменения инфраструктуры компании коснуться каждого из них. Уверен, что мы их еще не раз приятно удивим».

Одновременно на сайте компании запущен новый личный кабинет для абонентов сотовой связи МОТИВ. Продукт реализован на единой микросервисной платформе компании и обладает рядом инноваций. Например, после авторизации пользователя происходит изменение внешнего вида всего сайта. По сути, абонент получает не просто страничку личного кабинета — весь сайт становится его личным кабинетом. Это позволяет персонализировать наполнение сайта под конкретного абонента, удобно располагая информацию о подключенном тарифе, остатках по пакетам, балансе, рекомендуемых услугах и опциях и т. д. Следующим этапом планируется обновление мобильного приложения и присоединение к этой платформе разнообразных финансовых сервисов и программы лояльности абонентов.

Проект по модернизации систем поддержки бизнеса оператора имеет ряд целей, важнейшая из которых – поддержать и улучшить клиентский опыт абонента компании – интернет-потребителя. Обновленные системы ускорят обслуживание абонентов, повысят эффективность бизнес-процессов компании, позволят создавать персонализированные предложения, выводить на рынок новые продукты и услуги, предвосхищающие ожидания пользователей. МОТИВ меняется, открывая новые возможности.