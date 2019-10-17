​Совместно с правительством меценаты займутся развитием культуры благотворительности

В Сургуте в минувшие выходные прошел форум, на котором представителей югорских некоммерческих организаций учили созданию целевых капиталов. Одним из приглашенных спикеров стал президент югорского благотворительного фонда «Траектория Надежды» tnfond.ru Александр Клишин. Он первым в округе подал заявку на создание целевого капитала, хотя в других регионах страны подобная практика давно и успешно применяется. Эксперт рассказал «НГ», почему Югра с этой темой оказалась в аутсайдерах.

— Вы первым в Югре подали заявку на создание целевого капитала для фонда. Как продвигаются дела?

— Да, пока мы единственные в округе, подавшие заявку на целевой капитал. Занимаемся этим с июля. С 7 сентября документы находятся в Управлении Минюста по Югре, но ответа пока нет. Я думаю, это связано стем, что югорские специалисты впервые столкнулись с подобным в работе, поэтому попросту не знают, что снами делать. Они сейчас прорабатывают вопрос, общаются с другими регионами, чтобы дать ответ.

Никто пока целевые капиталы в Югре не создает — не знают как. А бюрократический аппарат не может помочь.

— Такая проблема с целевыми капиталами во всех регионах?

— Нет. На форуме я поделился положительным опытом Перми. В Пермском крае благотворительность и меценатство развито гораздо лучше, чем в Югре — все законы, постановления правительства — новые, 2018 года. В них прописано большое количество преференций, льгот и возможностей не только для самих фондов, но и для тех, кто осуществляет пожертвования.

— То есть загвоздка в местных законах?

— В Югре такие законы и постановления давно неактуальны — они утверждены еще в начале 2000-х годов. И их мало. Поэтому у меценатов, тех, кто готов помочь, нет возможности получить за благотворительность какие-либо преференции от правительства.

Хотя у нас есть федеральный закон от ноября 2018 года, в котором четко прописано, что денежные средства, направленные юрлицами на создание или пополнение целевого капитала благотворительного фонда, в стопроцентном объеме могут быть учтены вместо уплаты суммы налога на прибыль, включаются в инвестиционный налоговый вычет. Эта норма закона отдана на исполнение субъектам федерации, но в Югре нет обновленного закона о инвестиционном налоговом вычете, в последний раз здесь он был обновлен в 2011 году. Прошел год после изменения в федеральном законодательстве, а в округе до сих пор нет обновления. Будем надеяться, что данный вопрос послужит зоной роста для регионального законодательства и будет взят на контроль местным правительством.

Поэтому моя цель не только рассказать о имеющихся особенностях законов в Югре, но и предложить решения по их обновлению.

— Какой целевой капитал должен быть у фонда?

— Сумма целевого капитала для фонда среднего масштаба, для того чтобы он существовал и более-менее нормально жил, должна составлять не менее 100млн рублей. Для чего требуется привлечь немало меценатов.

Справка: Целевой капитал — сформированная за счет пожертвований определенная сумма денег, переданная фондом для получения дохода в доверительное управление управляющей компании. Средства от инвестирования могут быть использованы только для финансирования деятельности по уставу.

Кстати

Фонд «Трактория Надежды» работает на территории Сургута смая этого года. Он отличается от остальных тем, что не является узконаправленным: у него большая социально-ориентированная программа — 12 направлений. Это помощь детям, пожилым людям, инвалидам, многодетным, животным, есть направление по созданию доступной городской среды, идругие. Также фонд — единственный вЮгре, который имеет свою филиальную сеть (представлен в Перми и Тюмени, вследующем году появится вНижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Тобольске).