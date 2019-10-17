​Паркинг преткновения

Сибпромстрой в очередной раз отказался от идеи закрыть убыточный паркинг на Захарова, 12/2, что должно было произойти в минувший понедельник, 15октября. Подземная автостоянка продолжит работать в прежнем режиме до 1декабря. А вот как ситуация будет развиваться дальше — зависит от сургутских властей.

С 2020 года терпеть убытки от содержания инфраструктурного объекта, который, вопреки обе­щаниям жильцов, так и остался невостребованным, застройщик больше не намерен. Город сам должен обеспечить парковочными местами жителей своих домов, чем по факту является арендное жилье.

Видели глазки, что покупали

Первый арендный дом администрация Сургута, по большей части за счет средств окружного бюджета, выкупила у Сибпромстроя в 2017 году. За 455 квартир в 17-этажном здании город заплатил 100 миллионов рублей, округ — 730 миллионов. Но покупатель (орган местного самоуправления), по всей видимости, не учел, что покупает только жилые квадратные метры. Ну, или решил, что содержание проблемы с содержанием автотранспорта льготников — уже не его забота, что, в принципе, логично.

Но у руководителя «спонсорской структуры» — губернатора Югры Натальи Комаровой — оказалось иное мнение на сей счет: «Современное жилье должно быть обеспечено всей инфраструктурой, необходимым количеством парковочных мест втом числе. Вы видели, что покупали», — публично заявила губернатор главе Сургута Вадиму Шувалову на встрече с сургутянами, посвященной реализации национальных проектов в крупнейшем муниципалитете Югры. И поставила конкретные сроки для того, чтобы мэрия придумала, как решить эту задачу: конец октября.

При этом давить на застройщика, чтобы он предоставил места жителям либо администрации на каких-то особых условиях, Комарова Шувалову запретила категорически.

«Почему бизнес должен терпеть убытки по причине не­обоснованного обогащения третьих лиц — администрации и (или) арендаторов? Если это произойдет, я лично обращусь впрокуратуру», — предупредила глава региона сургутскую администрацию.

Если гора не идёт к Магомеду

С момента этой встречи идет уже третья неделя, но диалог между властью (администрацией Сургута) и бизнесом (Сибпромстроем) еще не произошел. Не исключаю, что из-за предупреждений губернатора.

Но застройщик к возможной встрече подготовился.

«Содержание объектов инфраструктуры микрорайонов не является профильным бизнесом Сибпромстроя, — пояснил замдиректора Сибпромстроя Николай Епифанов. — И если город решит выкупить паркинг целиком, Сибпромстрой готов его продать ниже рыночной цены — оптом дешевле. Вот только с предложением о покупке к нам пока никто из органов власти не обращался».

Что, собственно, не особо удивляет. Торговаться с застройщиком администрации сегодня официально не на что: в расходных статьях бюджета, утвержденных городской думой, покупки объекта стоимостью в сотни миллионов рублей (даже с учетом дисконта) нет. За все время существования проблемы — ао ней громко заговорили с весны текущего года — вопрос на повестку думы не выносился. Возможно, это произойдет как раз к концу месяца — ближайшему заседанию. Только сомнительно, что депутаты согласятся бесплатно предоставлять в аренду парковочные места на подземной автостоянке, которая может (если вбюджете найдутся деньги) стать муниципальным имуществом. А вот по какой-то льготной цене — по аналогии со стоимостью аренды жилья вэтом доме, которая значительно ниже рыночной, — вполне может быть.

На свои же грабли

Потому что иначе разгрузить от автотранспорта двор по ул. Захарова, 12, попросту не удастся. Мест для строительства парковки попроще, например обычной наземной, в округе нет. Дом на 455 квартир должен быть обеспечен парковочными местами из расчета одна квартира — одно машиноместо. Это правило, в большинстве городов применяемое для жилья повышенной комфортности, в Сургуте принято для новых домов всех категорий, в том числе «эконома». Сама же администрация и приняла.

Так что не исключено, что, ко­гда данная история закончится, начнется совсем другая — с пересмотром данного градостроительного норматива. Кстати, для жителей это может обернуться даже во благо: стоимость квартир в домах, построенных по новым, более экономным требованиям, по логике, должна снизиться. Но у этой задачи слишком много условий. Поживем — увидим.

Справка: Для того чтобы выйти в точку безубыточности — хотя бы окупить расходы на содержание, — необходимо, чтобы в паркинге было арендовано не менее 200 машиномест. По факту же арендаторов меньше шестидесяти.

Кстати. Не закрывать паркинг на Захарова, 12/2, Сибпромстрой решил самостоятельно. Собственник жилого дома, для которого была построена автостоянка, — администрация Сургута — стакой просьбой кзастройщику необращался.