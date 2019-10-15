В Сургуте презентовали инновационную образовательную платформу «Netizens»

Человечество на бешеной скорости мчится к новым технологиям, которые оставят большинство профессий в прошлом. И перспектива остаться без работы намного ближе, чем многим из нас кажется.

Уже с 2020 года в России начнется реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению госаппарата. Также сокращения уже коснулись и банковской сферы - в том числе одного из крупнейших банков России.

Можно, конечно, ждать и надеяться, что это пройдет мимо вас. А можно уже сейчас подумать о будущем и рассмотреть возможности самообразования и получения новых знаний и актуальных навыков.

Изучить передовые технологии и возможности современного вида бизнеса, не подверженного грядущему мировому кризису.

Так, в Сургуте, 5 октября, прошла презентация инновационной образовательной платформы «Netizens». Первой образовательной платформы, созданной на системе блокчейн.

Ну и что? А то, что это позволяет автоматизировать работу в онлайн, делать бизнес прозрачно со стабильно растущими, не зависящим от внешних факторов показателями.

За блокчейн-технологиями будущее! Они постепенно приходят в нашу повседневную жизнь и в скором времени заменят нотариусов, усилят систему выборов, автоматизируют банковскую сферу.

Как построить свой бизнес с малыми стартовыми вложениями, без аренды и затрат на закупки товаров? Как создать растущий дополнительный доход?

Узнайте на сайте http://netizens.tilda.ws/

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