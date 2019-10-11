Передовые технологии мировой медицины доступны для югорчан

3-5 октября 2019 г. представители Медицинского центра «Наджа» стали участниками международной деловой выставки в Республике Корея (г. Сеул), где удалось познакомиться с новыми технологиями в лечении различных заболеваний, протестировать новинки корейской медицины, провести переговоры и подписать ряд важных соглашений о поставках, а также о сотрудничестве по совместным программам лечения для жителей ХМАО-Югра с ведущими клиниками Южной Кореи.

Новое тысячелетие ознаменовалось взлетом Южной Кореи в области достижений медицины и ярких прорывов в медицинских технологиях. В мировом рейтинге Bloomberg в 2016 году эта страна стала четвертой в мире по эффективности системы здравоохранения. Пластическая хирургия и косметика также стали известны всему миру. С 2015 года Южная Корея с 25% мирового рынка пластической хирургии уступает только США и Бразилии. Представителям югорской делегации удалось лично убедиться в масштабах развития корейской системы здравоохранения.

В течение трехдневного визита эксперты обсуждали инновационные разработки профилактики, диагностики и лечения заболеваний, достижения эстетической медицины, с целью предложения новых медицинских услуг в области пластической хирургии, косметологии, реабилитации и ортопедии по самым высоким стандартам.

В рамках визита руководством Медицинского Центра «Наджа» проведены деловые встречи и заключен ряд важных документов о сотрудничестве с корейскими компаниями в области обмена опытом в лечении и профилактике заболеваний, поставок современного медицинского оборудования, инструментария и расходных материалов.

Впечатлениями о рабочей поездке поделился директор МЦ «Наджа»

Павел Пархомович: «Мы убеждены, данный опыт и подобное партнерство послужит надежной опорой для развития медицинского и социального бизнеса в Югре, а полученные наработки, которые мы планируем внедрить в нашу работу, существенно повысят качество оказываемых услуг для наших пациентов, ведь это в конечном итоге является нашей основной целью – постоянное улучшение качества медицинской помощи. Хочется выразить отдельную благодарность Фонду «Центр поддержки экспорта Югры» за плодотворную и оперативную работу по организации данной поездки. Только благодаря активной и открытой позиции власти в ХМАО-Югре, в частности в вопросах поддержки субъектов МСП, такие поездки и такие связи могут быть возможными».