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​Путешествуем всей семьей без виз: как открыть для себя мир без границ?

Надоело стоять в общей очереди на границе и оформлять визы при поездках в США и Европу? Есть несколько вариантов, как это решить. Приходите на GLOBAL FREEDOM FORUM в Сургуте, где любой состоятельный человек поймет, что такое быть свободным в любом понимании этого слова.

Информация будет полезна:

Бизнесменам и топ-менеджерам.Что узнают:

  • как иммиграция помогает расширить бизнес;
  • какие выгоды получает владелец бизнеса от ВНЖ/гражданства за инвестиции;
  • как выбрать государство с самой выгодной налоговой системой.

Инвесторам и рантье.Что узнают:

  • в каких странах покупка недвижимости принесет больше всего прибыли;
  • где приобрести недвижимость, чтобы получить вид на жительство или гражданство.

Место и время проведения мероприятия

GLOBAL FREEDOM FORUM будет проведен 10 октября 2019 года в Сургуте, в гостинице Медвежий угол.

Почему так важно посетить GLOBAL FREEDOM FORUM?

Как показывают статистические данные, состоятельные люди отличаются невероятной мобильностью. По этой причине более половины бизнесменов с капиталом от $30 млн, проживающих в странах СНГ, имеют несколько гражданств. Как это сделать, а также какие преимущества это даст, вы сможете узнать подробно на GLOBAL FREEDOM FORUM.

О чем будет идти речь?

На мероприятии будет много полезной информации не только о бизнес-иммиграции. Мы рассмотрим каждый отдельный случай и предоставим готовые решения для ваших конкретных задач. Спикеры подробно ответят на следующие вопросы.

Как выбрать программу для иммиграции: нюансы и тонкости? Вы узнаете, на какие моменты следует обращать внимание, выбирая страну для переезда. Спикеры приведут наглядные примеры. Будут рассмотрены варианты, когда лучше выбрать карибские программы гражданства за инвестиции, а когда — программы Соединенных Штатов или Европы.

С чего следует начать? Мы предоставим четкий план оформления документов. Следуя ему, вам будет проще разобраться в процессе получения гражданства и ВНЖ. Кроме того, спикеры расскажут, какие предъявляются требования, а также какие сложности могут подстерегать при оформлении документов.

Сохраняется ли конфиденциальность при оформлении ВНЖ или второго гражданства? Речь пойдет о том, какие страны не разглашают подобную информацию.

Чем выгодно ВНЖ и второе гражданство для бизнесменов из СНГ? Мы расскажем, какие возможности второй паспорт открывает для бизнесмена и его семьи. Будут рассмотрены кейсы реальных людей. На их примере вы узнаете, каких сложностей поможет избежать второе гражданство.

Как получить грин-карту США? Соединенные Штаты будут прекрасным вариантом для тех, кто хочет развивать свой бизнес в экономически стабильной стране. Спикеры расскажут о процессе оформления грин-карты через визу ЕВ-5 и о том, как в дальнейшем получить паспорт США.

Покупаем прибыльную недвижимость — получаем гражданство или ВНЖ. Подобная схема достаточно популярна. Многие страны Евросоюза предлагают гражданство или ВНЖ за инвестиции в недвижимость. Однако иногда цены неоправданно завышены. Мы расскажем, как безопасно приобрести наиболее выгодную недвижимость и приумножить свой капитал.

Как защитить себя при помощи ВНЖ уже сейчас? Вы узнаете, как обезопасить себя и свои активы, получив второе гражданство или ВНЖ. Кроме того, получите информацию о правильном планировании наследования. Благодаря этому вы избежите большинства сложностей в будущем.

Об организаторах мероприятия

GLOBAL FREEDOM FORUM проведет международное агентство по гражданству MIGRONIS, у которого 8 лет опыта в области инвестиционной иммиграции. Клиентская база состоит из инвесторов из 27 государств. Профилирующее направление компании — помощь на каждом этапе оформления гражданства и вида на жительство за инвестиции по 25 официальным программам.

На какие программы гражданства и ВНЖ стоит обратить внимание?

Для каждого инвестора, который желает решить при помощи иммиграции конкретную задачу, непременно найдется не одна, а несколько подходящих программ. Вы хотите воспользоваться возможностью перемещаться без виз, заботитесь о будущем своей семьи и развитии собственного дела? Гражданство и ВНЖ за инвестиции поможет вам достичь желаемых результатов.

Во время GLOBAL FREEDOM FORUM мы детально разберем самые выгодные программы для россиян и граждан СНГ. А именно:

✔«Золотая виза» Португалии;

✔Бизнес-виза ЕВ-5 в США;

✔Гражданство стран Карибского бассейна;

✔Гражданство Кипра.

На форуме спикеры будут делиться исключительно полезной информацией, которую вы в дальнейшем сможете использовать по назначению. Вы придете с вопросом, а уйдете с готовым решением.

С радостью ждем вас 10 октября в гостиничном комплексе “Медвежий угол”. Начало регистрации — в 18:00.

Стоимость участия, а также другую дополнительную информацию о мероприятии вы можете посмотреть на официальном сайте global-freedom-forum.ru, или по телефону 8 (800) 505 97 75


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Сегодня в 17:39, просмотров: 67, комментариев: 0


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