​Стратегические тепловые объекты Сургута подготовили к зиме

Специалисты «СГЭС» подготовили к предстоящей зиме ряд ключевых тепловых объектов города.

Перекачивающую насосную станцию (ПНС), Пиковую котельную тепловых сетей (ПКТС), котельную Западного жилого района Сургута К-45, и другие котельные проверила специальная Комиссия, образованная по распоряжению Администрации города Сургута и выдала Акт готовности работы в отопительный период. Также, проверку прошли порядка 90 километров магистральных тепловых сетей Сургута, в том числе, недавно переданные на обслуживание участки бесхозяйных тепловых сетей города.

«В этом году по решению Администрации города Сургута на обслуживание ООО «СГЭС» были переданы участки бесхозяйных тепловых сетей, расположенные в промышленной части города. Общая протяженность тепловых объектов составила более 11 километров. Специалисты «СГЭС» провели капитальный ремонт переданных объектов в рамках подготовки к предстоящей зиме, — прокомментировал Александр Марченков, заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС». — Проведенный комплекс мероприятий улучшил техническое состояние энергообъектов, что безусловно повысит надежность теплоснабжения потребителей промышленной части города в период низких температур», — отметил Александр Марченков.